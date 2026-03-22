22 марта 2026 в 21:45

Цены на гречку в Киеве аномально возросли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Киеве зафиксирован рекордный рост цен на гречку на фоне возникшего дефицита, передает украинский телеканал TCH. Согласно источнику, стоимость килограмма крупы в украинской столице достигла 80 гривен (около 151 руб.).

Отмечается, что жители города массово скупают дешевые остатки в супермаркетах. Журналисты также указали, что найти гречку по прежним ценам уже практически невозможно.

По информации источника, еще в начале марта 2026 года средняя стоимость гречневой крупы в Киеве составляла 54 гривны (около 102 руб.). Для сравнения: в 2025 году этот же продукт можно было приобрести за 33 гривны (около 62 руб.) за килограмм.

Ранее уже сообщалось, что на Украине ожидается резкое подорожание бензина. Стоимость топлива в стране будет увеличиваться примерно на одну-две гривны (1,79–3,58 руб.) в неделю до момента прояснения ситуации вокруг Ирана. Динамика цен напрямую связана с напряженной обстановкой на Ближнем Востоке.

До этого стало известно, что продукты питания на Украине подорожали более чем на 20%, при этом часть товаров уже стоит дороже, чем в странах ЕС. Производители объясняют рост цен последствиями продолжающихся боевых действий.

