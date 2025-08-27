Цены на молоко и бананы на Украине в два раза выше, чем в ЕС

Цены на молоко и бананы на Украине в два раза выше, чем в ЕС Продукты в украинских магазинах подорожали на 20%

Продукты на Украине подорожали более чем на 20% за последний год, при этом некоторые из них стоят дороже, чем в ЕС, сообщает «Страна.ua». Производители объясняют рост цен трудностями, возникшими из-за конфликта с Россией, повышением себестоимости и высокими наценками розничных сетей.

Так, литр молока в польской сети Biedronka можно купить за 28,6 гривен (55 рублей), что в два раза дешевле, чем на Украине. Цены на бананы в Польше достигают 44 гривен (85 рублей) против 70 гривен (135 рублей) на Украине.

Там временем в России крупные производители кондитерских изделий хотят повысить закупочные цены с 1 сентября текущего года на фоне роста издержек, увеличения трат на сухое молоко и повышения цен на какао-бобы из-за сокращения предложения в мире. В частности, девять позиций Orion вырастут на 5–7%, Mondelez — на 2,3–14,3%.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2026 года может начать действовать закон о «российской полке». Согласно документу, розничные сети будут обязаны выделять часть полочного пространства под российские непродовольственные товары.