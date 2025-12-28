Одна страна Запада признала катастрофу в своих войсках Глава ВС Зюсли: войска Швейцарии не готовы к масштабному конфликту

Швейцария не готова к отражению полномасштабного нападения, признал начальник Вооруженных сил страны Томас Зюсли. Данное заявление он сделал в интервью газете Neue Zürcher Zeitung, отметив, что в случае кризиса сможет экипировать лишь треть своих солдат.

Зюсли подчеркнул, что Швейцария способна защитить свою ключевую инфраструктуру, но не готова к серьезному вооруженному конфликту. При текущих темпах реформ обороноспособность будет достигнута только к 2050 году, добавил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что в 2026 году на европейском континенте может начаться война. Ответственность за такую перспективу он возложил на ключевых руководителей Евросоюза, которые, по его словам, своими спорными решениями подталкивают регион к вооруженному конфликту.

Кроме того, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков высказал мнение, что риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО сохраняются на высоком уровне, несмотря на наблюдаемую сегодня сдержанность Вашингтона. По его словам, источником данной угрозы выступают враждебные действия европейских государств.