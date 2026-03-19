Лавров поздравил Швейцарию с годовщиной возобновления дипотношений Лавров и Кассис поздравили друг друга с 80-летием дипотношений РФ и Швейцарии

Глава МИД России Сергей Лавров и его швейцарский коллега Иньяцио Кассис поздравили друг друга с 80-летием восстановления дипломатических отношений между государствами, сообщила пресс-служба министерства. Дипломаты обменялись телеграммами.

Памятная дата отмечалась 18 марта, подчеркивая историческую значимость возобновления диалога между Москвой и Берном. Прерванные в 1923 году после убийства во время международной конференции в Лозанне советского полпреда Вацлава Воровского, дипотношения между двумя странами были восстановлены 18 марта 1946 года.

23 декабря 1991 года Берн один из первых признал Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя СССР, а в сентябре 2009 года состоялся первый в истории российско-швейцарских отношений государственный визит президента России Дмитрия Медведева в Швейцарию.

Ранее российский министр провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Дипломаты обсудили необходимость обеспечения безопасности трубопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».