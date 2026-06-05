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05 июня 2026 в 08:03

ГАИ могут обязать проверять машины со знаком об инвалидности

Депутат Нилов призвал обязать ГАИ проверять машины со знаком об инвалидности

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press
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Депутаты Госдумы намерены обязать сотрудников Госавтоинспекции проверять по реестру автомобили со знаком «Инвалид» для борьбы с незаконным использованием этой льготы, сообщил в интервью ТАСС на ПМЭФ председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Сейчас инспектор не обязан верифицировать право водителя на льготу при наличии таблички под стеклом.

Мы настаиваем на том, чтобы были внесены изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, для того чтобы сотрудники дорожной полиции все-таки обязаны были проверить, если он видит визуально знак, а имеет ли право этот автомобиль здесь находиться, а действительно ли этот знак используется легально, — уточнил парламентарий.

Нилов подчеркнул, что инициатива продиктована жалобами самих инвалидов, чьи парковочные места постоянно заняты нарушителями. По мнению депутата, данная мера необходима для того, чтобы сразу можно было привлекать злоумышленников к ответственности.

Ранее правительство России утвердило план реформы безопасности дорожного движения до 2036 года. Одно из положений этого плана дает возможность сотрудникам Госавтоинспекции участвовать в техническом осмотре транспорта, перевозящего опасные грузы, начиная с 2028 года. В настоящее время ГИБДД контролирует документы на дороге.

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