ГАИ могут обязать проверять машины со знаком об инвалидности

Депутаты Госдумы намерены обязать сотрудников Госавтоинспекции проверять по реестру автомобили со знаком «Инвалид» для борьбы с незаконным использованием этой льготы, сообщил в интервью ТАСС на ПМЭФ председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Сейчас инспектор не обязан верифицировать право водителя на льготу при наличии таблички под стеклом.
Мы настаиваем на том, чтобы были внесены изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, для того чтобы сотрудники дорожной полиции все-таки обязаны были проверить, если он видит визуально знак, а имеет ли право этот автомобиль здесь находиться, а действительно ли этот знак используется легально, — уточнил парламентарий.
Нилов подчеркнул, что инициатива продиктована жалобами самих инвалидов, чьи парковочные места постоянно заняты нарушителями. По мнению депутата, данная мера необходима для того, чтобы сразу можно было привлекать злоумышленников к ответственности.
Ранее правительство России утвердило план реформы безопасности дорожного движения до 2036 года. Одно из положений этого плана дает возможность сотрудникам Госавтоинспекции участвовать в техническом осмотре транспорта, перевозящего опасные грузы, начиная с 2028 года. В настоящее время ГИБДД контролирует документы на дороге.