ГАИ могут обязать проверять машины со знаком об инвалидности Депутат Нилов призвал обязать ГАИ проверять машины со знаком об инвалидности

Депутаты Госдумы намерены обязать сотрудников Госавтоинспекции проверять по реестру автомобили со знаком «Инвалид» для борьбы с незаконным использованием этой льготы, сообщил в интервью ТАСС на ПМЭФ председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Сейчас инспектор не обязан верифицировать право водителя на льготу при наличии таблички под стеклом.

Мы настаиваем на том, чтобы были внесены изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, для того чтобы сотрудники дорожной полиции все-таки обязаны были проверить, если он видит визуально знак, а имеет ли право этот автомобиль здесь находиться, а действительно ли этот знак используется легально, — уточнил парламентарий.

Нилов подчеркнул, что инициатива продиктована жалобами самих инвалидов, чьи парковочные места постоянно заняты нарушителями. По мнению депутата, данная мера необходима для того, чтобы сразу можно было привлекать злоумышленников к ответственности.

Ранее правительство России утвердило план реформы безопасности дорожного движения до 2036 года. Одно из положений этого плана дает возможность сотрудникам Госавтоинспекции участвовать в техническом осмотре транспорта, перевозящего опасные грузы, начиная с 2028 года. В настоящее время ГИБДД контролирует документы на дороге.