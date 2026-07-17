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17 июля 2026 в 11:29

Юрист объяснил, что делать водителю при неправильном результате алкотестера

Юрист Стремоусов: при ошибке алкотестера водитель вправе пройти сдачу анализов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При ошибке алкотестера водитель вправе потребовать отвезти его на сдачу медицинских анализов, заявил в беседе с Lenta.ru автомобильный юрист Игорь Стремоусов. В такой ситуации инспектор ГАИ должен составить протокол и указать в нем, что автомобилист не согласен с результатами освидетельствования на месте и требует перепроверки.

Из практики могу сказать, что использование алкотестера на месте, если остановил сотрудник ГАИ, — история не очень надежная. Поэтому, как только водителя останавливает инспектор и подозревает или утверждает, что автомобилист нетрезв, нужно сразу же предлагать проехать в медучреждение и пройти там все тесты и анализы. Конечно, все при условии, что человек абсолютно уверен в том, что он трезв. Это законное требование, — отметил Стремоусов.

Он уточнил, что транспортировку в поликлинику, больницу или другой профильный медцентр должны обеспечить именно сотрудники ГАИ. Юрист добавил, что исследование в медучреждении упрощает коммуникацию с инспекторами, экономит время и защищает от лишних правовых рисков.

Ранее автоюрист Лев Воропаев заявил, что за отсутствие знака аварийной остановки предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей. Эксперт отметил, что так называемый световозвращающий красный треугольник необходимо выставлять напоказ не только при ДТП, но и при вынужденном торможении в местах, где это запрещено.

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