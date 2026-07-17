Терапевт рассказал о серьезной опасности традиционного варенья

Традиционное варенье содержит в два раза больше сахара, чем ягод, что делает его крайне вредным, заявил в беседе с aif.ru терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов. По его словам, многие люди заблуждаются, считая этот продукт полезным для здоровья.

[При нагреве в варенье сохраняются] жирорастворимые витамин Е и А и другие каротиноиды. Потери их не очень велики, в среднем они разрушаются на 10-30%. Примерно так же ведут себя витамины В2 и В6, а также биофлавоноиды. Практически полностью сохраняются минеральные вещества, клетчатка и пектин. На основе этих фактов создается впечатление, что варенье не такое уж вредное, ведь достаточно много полезного в нем остается. Но эта картина обманчива, — отметил Спахов.

Он подчеркнул, что даже ягоды, которые просто протерли с сахаром, теряют свою полезность на фоне сахарозы. Во избежание проблем со здоровьем врач посоветовал вовсе отказаться от варенья. Лучше сохранять ягоды с помощью сушки в дегидраторе или шоковой заморозки.

Ранее диетолог Ирина Писарева заявила, что тяга к сладкой еде обусловлена спецификой работы мозга — дело в том, что во время ее употребления происходит выброс дофамина. Именно этот нейромедиатор отвечает за чувство удовольствия. По ее словам, мозг человека ценит сладкий вкус, поскольку он сигнализирует о наличии простых углеводов — источнике энергии.