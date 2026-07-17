Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 12:14

Терапевт рассказал о серьезной опасности традиционного варенья

Терапевт Спахов: традиционное варенье содержит обилие сахара

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Традиционное варенье содержит в два раза больше сахара, чем ягод, что делает его крайне вредным, заявил в беседе с aif.ru терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов. По его словам, многие люди заблуждаются, считая этот продукт полезным для здоровья.

[При нагреве в варенье сохраняются] жирорастворимые витамин Е и А и другие каротиноиды. Потери их не очень велики, в среднем они разрушаются на 10-30%. Примерно так же ведут себя витамины В2 и В6, а также биофлавоноиды. Практически полностью сохраняются минеральные вещества, клетчатка и пектин. На основе этих фактов создается впечатление, что варенье не такое уж вредное, ведь достаточно много полезного в нем остается. Но эта картина обманчива, — отметил Спахов.

Он подчеркнул, что даже ягоды, которые просто протерли с сахаром, теряют свою полезность на фоне сахарозы. Во избежание проблем со здоровьем врач посоветовал вовсе отказаться от варенья. Лучше сохранять ягоды с помощью сушки в дегидраторе или шоковой заморозки.

Ранее диетолог Ирина Писарева заявила, что тяга к сладкой еде обусловлена спецификой работы мозга — дело в том, что во время ее употребления происходит выброс дофамина. Именно этот нейромедиатор отвечает за чувство удовольствия. По ее словам, мозг человека ценит сладкий вкус, поскольку он сигнализирует о наличии простых углеводов — источнике энергии.

Здоровье
терапевты
врачи
рацион
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат мобилизованного стала инвалидом после избиения в ТЦК
Мужчина силой пробился в прокуратуру Петербурга
Появились кадры задержания блогера Ильи Ремесло
Молодая девушка оказалась под прицельным ударом ВСУ
Россиянам рассказали, как мошенники наживаются на загранпаспортах
Иркутские власти выделят еще 16 млн рублей на ремонт котельных в Бодайбо
Как текстиль помогает создать ощущение дорогого интерьера
Мэр Нью-Йорка посмотрел полуфинал ЧМ-2026 в тюрьме
Дизайнер 4forms рассказала, почему жакет стал главным предметом гардероба
Власти Перми рассказали о судьбе пенсионера, живущего в палатке
В Европе указали на угрозу «хрупкому перемирию» США и Китая
Песков сделал заявление о вмешательстве РФ в чужие дела после слов Трампа
«Бред сивой кобылы»: в Крыму жестко ответили бывшему главе МИД Украины
«Интересный опыт»: дочь Шукшиной поиграла бицепсами в откровенном платье
Захарова подтвердила отказ пожать руку немецкому послу
Группа Modern Talking может вернуться на сцену
Врач опроверг крайне опасный миф об арбузах
Мостовой назвал фаворита матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»
Навроцкий не допустил изменения семейного права в Польше
Трампа поставили на место после слов о «российском вмешательстве»
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.