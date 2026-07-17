Отоларинголог предостерегла от прослушивания музыки в наушниках целый день Лор Кутателадзе: прослушивание музыки в наушниках целый день чревато тугоухостью

Прослушивание музыки в наушниках на протяжении дня чревато нейросенсорной тугоухостью, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» отоларинголог Екатерина Кутателадзе. Среди других потенциальных последствий она назвала развитие наружного отита и снижение разборчивости речи. Основные риски создает постоянная нагрузка на слуховой аппарат.

Во внутреннем ухе находятся чувствительные волосковые клетки, которые преобразуют звуковые колебания в нервные импульсы. Если они регулярно подвергаются воздействию громкого или длительного звука, постепенно развивается нейросенсорная тугоухость — снижение слуха. «Если человек находится в наушниках практически весь рабочий день, слуховая система не успевает отдыхать. Со временем могут появиться шум или звон в ушах, ощущение заложенности, снижение разборчивости речи, особенно в шумных помещениях. Эти симптомы могут быть первыми признаками повреждения слухового анализатора, — подчеркнула Кутателадзе.

Особую опасность, по словам врача, представляет привычка увеличивать громкость в шумной обстановке. В метро, транспорте или на улице люди часто слушают музыку на уровне 80–100 дБ и выше, тогда как безопасной считается громкость около 60% от максимальной. При этом чем выше уровень звука, тем короче должно быть время прослушивания.

Ранее отоларинголог Алигусейн Алиев заявил, что использование чужих наушников-вкладышей может привести к развитию ушной инфекции. Он напомнил, что в амбушюрах этого девайса могут размножаться микробы и грибки.