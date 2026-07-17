Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 11:56

Отоларинголог предостерегла от прослушивания музыки в наушниках целый день

Лор Кутателадзе: прослушивание музыки в наушниках целый день чревато тугоухостью

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Прослушивание музыки в наушниках на протяжении дня чревато нейросенсорной тугоухостью, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» отоларинголог Екатерина Кутателадзе. Среди других потенциальных последствий она назвала развитие наружного отита и снижение разборчивости речи. Основные риски создает постоянная нагрузка на слуховой аппарат.

Во внутреннем ухе находятся чувствительные волосковые клетки, которые преобразуют звуковые колебания в нервные импульсы. Если они регулярно подвергаются воздействию громкого или длительного звука, постепенно развивается нейросенсорная тугоухость — снижение слуха. «Если человек находится в наушниках практически весь рабочий день, слуховая система не успевает отдыхать. Со временем могут появиться шум или звон в ушах, ощущение заложенности, снижение разборчивости речи, особенно в шумных помещениях. Эти симптомы могут быть первыми признаками повреждения слухового анализатора, — подчеркнула Кутателадзе.

Особую опасность, по словам врача, представляет привычка увеличивать громкость в шумной обстановке. В метро, транспорте или на улице люди часто слушают музыку на уровне 80–100 дБ и выше, тогда как безопасной считается громкость около 60% от максимальной. При этом чем выше уровень звука, тем короче должно быть время прослушивания.

Ранее отоларинголог Алигусейн Алиев заявил, что использование чужих наушников-вкладышей может привести к развитию ушной инфекции. Он напомнил, что в амбушюрах этого девайса могут размножаться микробы и грибки.

Здоровье
заболевания
отоларингологи
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат мобилизованного стала инвалидом после избиения в ТЦК
Мужчина силой пробился в прокуратуру Петербурга
Появились кадры задержания блогера Ильи Ремесло
Молодая девушка оказалась под прицельным ударом ВСУ
Россиянам рассказали, как мошенники наживаются на загранпаспортах
Иркутские власти выделят еще 16 млн рублей на ремонт котельных в Бодайбо
Как текстиль помогает создать ощущение дорогого интерьера
Мэр Нью-Йорка посмотрел полуфинал ЧМ-2026 в тюрьме
Дизайнер 4forms рассказала, почему жакет стал главным предметом гардероба
Власти Перми рассказали о судьбе пенсионера, живущего в палатке
В Европе указали на угрозу «хрупкому перемирию» США и Китая
Песков сделал заявление о вмешательстве РФ в чужие дела после слов Трампа
«Бред сивой кобылы»: в Крыму жестко ответили бывшему главе МИД Украины
«Интересный опыт»: дочь Шукшиной поиграла бицепсами в откровенном платье
Захарова подтвердила отказ пожать руку немецкому послу
Группа Modern Talking может вернуться на сцену
Врач опроверг крайне опасный миф об арбузах
Мостовой назвал фаворита матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»
Навроцкий не допустил изменения семейного права в Польше
Трампа поставили на место после слов о «российском вмешательстве»
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.