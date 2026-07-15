Врач предупредил о смертельной опасности дачных погребов

В погребах при гниении овощей скапливается углекислый газ, который смертельно опасен для людей, предупредил в беседе с 360.ru терапевт Андрей Кондрахин. Это вещество тяжелее воздуха, а потому оно буквально вытесняет кислород из помещения.

Подвальные помещения — это самое страшное, что может быть. Потому что растения полностью кислород потребляют и в обратную сторону выдают углекислый газ. [У человека за секунды закружится голова и он потеряет сознание.] В этом опасность такого состояния. То есть делать ничего нельзя. И следующий человек, который попытается спасти, попадает в эту же самую ловушку — так же потеряет сознание. Это ничего хорошего не несет, кроме погибели, — отметил Кондрахин.

По его мнению, худшее, что можно сделать в такой ситуации, — попытаться спуститься в погреб и помочь потерявшему сознание человеку. Если пострадавшего все же удалось вытащить, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Ему следует расстегнуть воротник, снять ремень, а после чем-нибудь обдувать его. При необходимости проводят искусственную вентиляцию легких до восстановления самостоятельного дыхания.

Ранее химик Андрей Дорохов заявил, что резкий спуск в дачный погреб сразу после открытия люка грозит кислородным голоданием — тошнотой, слабостью, головокружением и шумом в ушах. Дело в том, что при недостаточном воздухообмене в этом месте могут накапливаться опасные газы, а уровень кислорода, напротив, снижается.