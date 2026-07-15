Скончался актер из сериала «Секс в большом городе» Актер Скотт Брайс умер в возрасте 68 лет от онкологии

Актер из сериала «Секс в большом городе» Скотт Брайс умер 12 июля в 68 лет, пишет Daily Mail. Он скончался от рака после продолжительной борьбы с болезнью.

Американский актер ушел из жизни в окружении родных. У него остались супруга Джоди Стивенс и сын Джексон, который подтвердил печальную новость.

В октябре 2024 года у Скотта Брайса обнаружили рак пищевода и желудка на третьей стадии. Заболевание прогрессировало, вызвав образование опухолей в головном мозге.

Ранее в возрасте 78 лет скончался известный по роли палеонтолога Алана Гранта в «Парке юрского периода» новозеландский актер Сэм Нилл. Актер ушел из жизни 13 июля в Сиднее. У Нилла была диагностирована ремиссия после онкологического заболевания.

До этого сообщалось, что многолетний менеджер группы ABBA Герель Хансер умерла в возрасте 76 лет. О смерти женщины сообщили участники легендарного шведского коллектива. Причина ее смерти не раскрывается. Хансер пришла в компанию Polar Music в 1969 году, еще до зарождения ABBA.