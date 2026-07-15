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15 июля 2026 в 13:20

Журналист из Литвы оказался фигурантом громкого дела в России

Литовского журналиста Бутримаса заочно приговорили к 20 годам колонии

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
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Литовский журналист Элдорадас Бутримас заочно получил 20 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Его признали виновным по делу о материальном обеспечении наемников, финансировании терроризма и незаконном пересечении границы России.

Собранные Главным следственным управлением СК РФ доказательства признаны 2-м Западным окружным военным судом достаточными для вынесения приговора заочно по уголовному делу в отношении гражданина Литовской Республики Элдорадаса Бутримаса, являвшегося журналистом «ЛРТ» (Литовское национальное радио и телевидение), — говорится в сообщении.

Бутримас признан виновным по трем статьям УК РФ. Суд также объявил его в международный розыск.

Ранее Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы 24-летнего гражданина Румынии по делу о шпионаже. Иностранец собирал для Украины сведения о дислокации средств противовоздушной обороны в Сочи. За помощь в получении этой информации украинский куратор обещал мужчине помочь в безопасном выезде из России.

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