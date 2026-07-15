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15 июля 2026 в 14:22

Пьяный мужчина напал на врачей «скорой» с оружием

В Подмосковье мужчина угрожал медикам оружием, когда они спасали женщину

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В подмосковном Талдоме полицейские задержали мужчину, который встретил бригаду скорой помощи с оружием, сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области. Инцидент произошел, когда медики прибыли на вызов к 80-летней женщине в одно из местных садоводческих товариществ.

На месте происшествия находился 44-летний родственник пациентки в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина выражался нецензурно в адрес врачей и демонстрировал предмет, похожий на пистолет, угрожая медикам. Правонарушитель был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальный отдел.

Экспертиза установила, что изъятое оружие представляет собой пневматический пистолет, изготовленный на заводе. В связи с этим в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), и ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Иркутске был задержан мужчина, который пугал горожан игрушечным пистолетом. По словам жителей, он направлял оружие на прохожих и пассажиров автобусов. Подозреваемый пытался скрыться на автобусе, но был задержан полицией через 20 минут.

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