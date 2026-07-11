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11 июля 2026 в 09:47

В Иркутске горе-гангстер напугал прохожих

В Иркутске пьяный мужчина пугал прохожих пластиковым пистолетом

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В Иркутске задержали мужчину, который пугал горожан пластиковым пистолетом, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. Жители города рассказали правоохранителям, что россиянин направлял оружие на прохожих и пассажиров автобусов.

После произошедшего мужчина сел в автобус и пытался скрыться с места преступления. Через 20 минут полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 42-летний местный житель. Проверка показала, что пистолет, который он использовал, был игрушечным, а мужчина был сильно пьян. В отношении задержанного были оформлены административные протоколы за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство.

Ранее сотрудники подмосковного Воскресенского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего местным жителям ножом. По свидетельствам очевидцев, правонарушитель вел себя агрессивно и запугивал расправой.

До этого на севере Москвы сотрудники Росгвардии задержали человека, который угрожал прихожанам храма предметом, похожим на пистолет. Выяснилось, что это была обычная зажигалка в форме оружия.

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