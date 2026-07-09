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09 июля 2026 в 12:17

Неизвестный мужчина ворвался в храм с пистолетом

Московские росгвардейцы обезвредили в церкви хулигана с пистолетом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сотрудники Росгвардии поймали хулигана с предметом, похожим на пистолет, которым он угрожал прихожанам храма на севере Москвы, рассказали NEWS.ru в ведомстве. Правоохранители приехали на охраняемый объект после того, как в дежурную часть поступил тревожный сигнал о неадекватном поведении.

Уже на месте происшествия правоохранители установили, что агрессивный посетитель нарушал общественный порядок и мешал верующим. Злоумышленник направлял в сторону перепуганных работников храма и священнослужителя предмет, похожий на боевое оружие. В ходе разбирательства выяснилось, что 25-летний задержанный угрожал людям обычной зажигалкой в виде оружия, а свой поступок объяснил желанием «заслужить уважение» окружающих.

Ранее московского антиквара арестовали на 15 суток после инцидента с оружием в ресторане. 46-летний Алексей К. достал пистолет Grand Power T11-F на глазах у посетителей и начал его перезаряжать. В суде мужчина признал вину и просил учесть его помощь детям и участникам СВО.

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