Неизвестный бросался с ножом на прохожих в Подмосковье

Неизвестный бросался с ножом на прохожих в Подмосковье Росгвардия задержала мужчину, который угрожал ножом жителям Подмосковья

Сотрудники подмосковного Воскресенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии выследили и задержали мужчину, который угрожал местным жителям ножом, сообщила пресс-служба ведомства. По словам свидетелей, неизвестный приставал к людям, а в ответ на замечания грозился убить.

О вооруженном мужчине сообщили патрулирующим росгвардейцам. Они начали разыскивать человека и обнаружили его недалеко от места происшествия. После ареста силовики передали его полиции. По факту случившегося проходит проверка.

Ранее мужчина ворвался в храм на севере Москвы с предметом, похожим на пистолет, и начал угрожать им прихожанам. Росгвардия задержала хулигана. Оказалось, что 25-летний мужчина использовал для преступления зажигалку в виде оружия. По его словам, так он хотел «заслужить уважение» окружающих.

Также до этого женщина с кухонным ножом угрожала ребенку на детской площадке в Ставрополье. Она вышла на улицу из-за шума. Женщина пригрозила проколоть колеса велосипедов детей.