Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 14:49

Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Ставрополе женщина с кухонным ножом угрожала ребенку на детской площадке, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел на улице 50 лет ВЛКСМ, когда местная жительница вышла из подъезда на шум и с криками направилась к детям, угрожая проколоть колеса их велосипедов.

По факту происшествия региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемая в настоящий момент разыскивается.

Ранее в Марьиной Роще в Москве 78-летний мужчина, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, неожиданно напал с ножом на свою 72-летнюю жену, она скончалась от ранений. Тело супруга было обнаружено рядом с убитой.

Кроме того, женщина в пункте выдачи заказов ударила своего ребенка ножом в шею. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь. Петербургская полиция завела уголовное дело.

Также в пресс-службе Росгвардии сообщили, что в Московской области задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на коллегу в крупном строительном гипермаркете. ЧП произошло в сельском поселении Ильинское, куда незамедлительно прибыл патруль.

Регионы
Ставрополь
нападения с ножом
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Троих жителей Кузбасса осудили за мошенничество на сумму свыше 9 млн рублей
Instagram дал ИИ доступ к фото пользователей
Востоковед объяснил новый виток войны между США и Ираном
Внучка Ротару в алом топе восхитила посетителей Недели моды в Париже
Власти Новосибирской области опровергли слухи о перебоях с поставками в регион
Минпромторг заявил, что проблемы с топливом не влияют на наличие товаров
Удары возмездия ВС РФ по Украине 8 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Минпромторг приготовил меры на случай скачка цен на продукты
В ЛНР назвали число раненных при атаке ВСУ на кафе и автомобили
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.