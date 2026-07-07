Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе

В Ставрополе женщина с кухонным ножом угрожала ребенку на детской площадке, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел на улице 50 лет ВЛКСМ, когда местная жительница вышла из подъезда на шум и с криками направилась к детям, угрожая проколоть колеса их велосипедов.

По факту происшествия региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемая в настоящий момент разыскивается.

Ранее в Марьиной Роще в Москве 78-летний мужчина, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, неожиданно напал с ножом на свою 72-летнюю жену, она скончалась от ранений. Тело супруга было обнаружено рядом с убитой.

Кроме того, женщина в пункте выдачи заказов ударила своего ребенка ножом в шею. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь. Петербургская полиция завела уголовное дело.

Также в пресс-службе Росгвардии сообщили, что в Московской области задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на коллегу в крупном строительном гипермаркете. ЧП произошло в сельском поселении Ильинское, куда незамедлительно прибыл патруль.