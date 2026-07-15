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15 июля 2026 в 14:19

Домнина поделилась секретом стройной фигуры

Домнина призналась, что занятия в зале помогают поддерживать стройность фигуры

Оксана Домнина и Максим Шабалин Оксана Домнина и Максим Шабалин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Жена двукратного чемпиона мира Романа Костомарова, фигуристка Оксана Домнина в беседе с «Леди Mail» призналась, что правильное питание и занятия в спортивном зале помогают ей оставаться стройной. По словам 41-летней спортсменки, она не задумывалась о поддержании фигуры до 40 лет из-за постоянных тренировок на льду.

Потом поняла, что пора следить за питанием, ходить в зал. Хотя, честно скажу, не очень это люблю. А Роман ходит постоянно, и всегда так было. За последние полгода я тоже подключилась и совмещаю приятное с полезным. В общем, мы вместе ходим в зал, и я за питанием стараюсь следить, — поделилась Домнина.

Ранее Костомаров и Домнина в рамках благотворительной программы «ДоброFON» встретились с российскими участниками Паралимпиады-2026. Каждый спортсмен получил персональный подарок — миллион рублей и новейший iPhone 17 Pro.

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