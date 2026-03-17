17 марта 2026 в 06:30

Костомаров объявил о выдаче российским паралимпийцам по миллиону рублей

Роман Костомаров
Олимпийский чемпион Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина в рамках благотворительной программы «ДоброFON» встретились с российскими участниками Паралимпиады-2026. Каждый спортсмен получил персональный подарок — миллион рублей и новейший iPhone 17 Pro.

Костомаров поблагодарил паралимпийцев за эмоции от побед. Он назвал их примером для современной молодежи.

Вы стали примером для нашей молодежи, которая будет идти по нашим стопам и тоже добиваться успеха. Также вы дали возможность нам почувствовать те эмоции, которые испытываешь, когда играет наш гимн и поднимается наш флаг выше всех. За это тоже огромное вам спасибо, — заявил Костомаров.

Российские паралимпийцы завоевали на Играх в Италии восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали, заняв третье место в общекомандном зачете. Атлеты выступали под национальным флагом впервые за 12 лет, что стало историческим событием.

Ранее в столичном аэропорту Внуково прошла торжественная встреча российских паралимпийцев, возвратившихся с Игр в Италии. На территории воздушной гавани атлеты исполнили гимн России. Честь страны на Паралимпиаде защищали горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян с ведущим Сергеем Синякиным, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.
