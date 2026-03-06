«Говорила мне мама»: Костомаров о спортивных тренировках Костомаров показал, как тренируется в зале

Фигурист Роман Костомаров показал в Telegram-канале, как тренируется в спортзале. Он рассказал, что активно работает над своим телом и пожелал подписчикам хороших выходных.

Как говорила мне мама: «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». Вот и рыбачу, — написал Костомаров.

Ранее Костомаров признался, что любит плакать и просить жалости, несмотря на силу характера. Спортсмен рассказал, что может «поплакаться» в любое время суток, хотя это не всегда связано с реальными переживаниями. Он пояснил, что иногда ему просто хочется сочувствия.

Также жена спортсмена, призер Олимпийских игр в танцах на льду Оксана Домнина рассказала, что сейчас ее супруг ведет активный образ жизни. По словам супруги, после тяжелой болезни фигуриста, которая привела к ампутации конечностей, жизнь стала другой.

До этого Костомаров сообщил, что пока не намерен серьезно заниматься музыкальной карьерой. Во время ледового шоу Ильи Авербуха «Аллилуйя любви» в воскресенье он исполнил песню «Есть только миг», под которую выступили Оксана Домнина и ее партнер Максим Шабалин.