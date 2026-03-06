Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 14:06

«Говорила мне мама»: Костомаров о спортивных тренировках

Костомаров показал, как тренируется в зале

Подписывайтесь на нас в MAX

Фигурист Роман Костомаров показал в Telegram-канале, как тренируется в спортзале. Он рассказал, что активно работает над своим телом и пожелал подписчикам хороших выходных.

Как говорила мне мама: «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». Вот и рыбачу, — написал Костомаров.

Ранее Костомаров признался, что любит плакать и просить жалости, несмотря на силу характера. Спортсмен рассказал, что может «поплакаться» в любое время суток, хотя это не всегда связано с реальными переживаниями. Он пояснил, что иногда ему просто хочется сочувствия.

Также жена спортсмена, призер Олимпийских игр в танцах на льду Оксана Домнина рассказала, что сейчас ее супруг ведет активный образ жизни. По словам супруги, после тяжелой болезни фигуриста, которая привела к ампутации конечностей, жизнь стала другой.

До этого Костомаров сообщил, что пока не намерен серьезно заниматься музыкальной карьерой. Во время ледового шоу Ильи Авербуха «Аллилуйя любви» в воскресенье он исполнил песню «Есть только миг», под которую выступили Оксана Домнина и ее партнер Максим Шабалин.

Роман Костомаров
тренировки
спорт
соцсети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт рассказал о главной опасности на дороге в межсезонье
Раскрыта судьба семерых задержанных в Венгрии инкассаторов «Ощадбанка»
«Ничего, кроме победы»: посол Ирана в России дал одно обещание
Зоозащитница рассказала о рисках самовыгула
В MAX рассказали, как поздравить женщин в мессенджере
Продюсер перечислил самых востребованных на частных мероприятиях артистов
Дипломатам из Грузии ограничили въезд в Евросоюз
Семилетний мальчик провалился под лед и утонул в Астраханской области
В Москве ожидаются опасные подтопления из-за теплой погоды
Налет на Крым, БПЛА с шариками, F-16 на границе: как ВСУ атакуют РФ 6 марта
«Сложно»: Муцениеце объяснила, почему сменила фамилию
России грозит фруктовый кризис
«Пока не поздно»: в ЕС забили тревогу из-за Ирана и укрепления позиции РФ
Нижегородский проект для ветеранов «СВОе дело» заинтересовал Путина
«Говорила мне мама»: Костомаров о спортивных тренировках
Россиянин «оплатил» себе крупный срок в колонии переводом денег ВСУ
Туриста преследовали трансженщины с кирпичом за неуплату интим-услуг
Бастрыкин велел отчитаться о смерти пациента скорой в Моздоке
Стало известно, сколько россиян не смогут провести день без гаджетов
Россиянин изнасиловал девочку и отправился в тюрьму до 2046 года
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.