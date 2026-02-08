Ампутация рук и ног, ТЭФИ, «Ледниковый период»: как живет Роман Костомаров

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову исполнилось 49 лет. Бывший фигурист начал новую жизнь после болезни и ампутации конечностей. Кто снимает фильм о Костомарове, за что спортсмен получил ТЭФИ, в каком юмористическом шоу участвовал — в материале NEWS.ru.

Кто сыграет в фильме об экс-фигуристе Костомарове

В 2024 году режиссер Сарик Андреасян сообщил, что снимет художественный фильм о Костомарове, о его творческом пути и преодолении трудностей.

«Я всегда считал, что один из смыслов жизни великих людей — вдохновлять своими поступками других. Как и большинство жителей нашей страны, я следил за трагедией, которая произошла с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым. Меня до глубины души тронула его история, я плакал от восхищения силой воли и духа этого потрясающего человека. Для меня и нашей команды большая честь, что именно нам Роман доверил снимать художественное кино о его жизни, творческом пути и преодолении. Уверен, что у нас получится великолепное „чемпионское“ кино при непосредственном участии Романа и его близких»», — заявил режиссер.

Костомаров сообщил, что фильм выйдет до 2027 года, сценарий уже готов. На главную роль рассматривались кандидатуры Павла Прилучного, Романа Маякина и Максима Матвеева. Олимпийский чемпион выбрал последнего.

«Трудно предположить, кого из актеров я бы хотел видеть в главной роли, они все профессионалы. Мне просто по душе ближе Максим Матвеев», — объяснил Костомаров.

Роман Костомаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За что бывший фигурист Костомаров получил ТЭФИ

В июне 2025 года Костомаров стал победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивного шоу/программы». Олимпийский чемпион ведет передачу «Работяги» на телеканале «Пятница!».

«Очень счастлив, что мне представилась такая возможность — быть ведущим большого спортивного и экстремального проекта „Работяги“. Спасибо вам большое за доверие, я старался как мог», — сказал он во время церемонии.

Костомаров заявил NEWS.ru, что готов и дальше вести программы на телевидении. Он подчеркнул, что хорошо себя ощущает в новой роли.

«Мне очень понравилось быть ведущим такого большого и глобального проекта. Это было интересно. На проекте были экстремальные, спортивные и сложные состязания. Мне это всегда импонировало. Когда я смотрел, как участники проходят испытания, мне самому хотелось это сделать. Для меня это что-то новое», — сказал Костомаров.

Олимпийский чемпион отметил, что первое время привыкал к роли ведущего, потому что обычно выражает эмоции телом и движениями на льду.

В каком юмористическом шоу участвовал экс-фигурист Костомаров

В 2025 году Костомаров стал участником шоу «Звезды-2». По правилам проекта, известная медийная персона выступает в одной команде с юмористами. Костомаров участвовал в проекте вместе со сборной Красноярска (играла в КВН под названиями «Плохая компания» и «Так-то». — NEWS.ru). В первом выпуске олимпийский чемпион появился на сцене под овации зала. Костомаров попросил юмористов не стесняться шутить о его болезни и ампутации конечностей. Экс-фигурист показал, что у него все хорошо с самоиронией, несмотря на пережитую драму.

Премьера документального фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды» Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости /Фотохост-агентство РИА Новости

Олимпийский чемпион участвует в миниатюрах, которые иногда сопровождаются черным юмором. В полуфинале шоу Костомаров вместе с командой и супругой, призером Олимпийских игр в танцах на льду Оксаной Домниной, исполнил танец робота. Жюри, в составе которого были певец Филипп Киркоров, рэпер Баста, юморист Гарик Харламов, блогер Олеся Иванченко и дизайнер Артемий Лебедев, высоко оценило их номер. В финале Костомаров и сборная Красноярска заняли последнее место и не смогли завоевать главный приз — 20 млн рублей. Все деньги пошли на благотворительность.

Как живет бывший фигурист Костомаров после ампутации конечностей

Домнина заявила в 2024 году, что ее супруг ведет активный образ жизни. По ее словам, после тяжелой болезни фигуриста жизнь стала другой.

«Конечно, она стала другой, но мы стараемся выровнять свой ритм жизни и привести максимально к тому, что у нас был. В жизни каждого человека встречаются сложные ситуации, но то, как Роман это проходит, и в силу того, что он олимпийский чемпион, вдохновляет многих людей», — объяснила Домнина.

По словам супруги, Костомаров катается на коньках, сноуборде, а также играет в футбол. В шоу «Звезды-2» олимпийский чемпион заявил, что делает зарядку, ходит в бассейн и тренажерный зал. Домнина рассказала, что источником энергии для семьи являются дети (дочь Анастасия и сын Илья) и здоровье, которое сейчас имеет для них особую ценность.

Во время ледового шоу Ильи Авербуха «Аллилуйя любви» Костомаров исполнил песню «Есть только миг», под которую выступили Домнина и ее партнер Максим Шабалин. Олимпийский чемпион заявил, что пока не намерен серьезно заниматься музыкальной карьерой.

Роман Костомаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Пока надо подучиться, чтобы это было профессионально. Каждый ли день вокалом занимаюсь? Нет, у меня есть чем заниматься, помимо вокала. Это больше для развлечения», — сказал Костомаров.

Роман вошел в состав жюри нового сезона шоу «Ледниковый период». Костомаров оценивает выступления участников наряду с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой, олимпийскими чемпионами Татьяной Навкой и Максимом Траньковым, а также фигуристкой Евгенией Медведевой.

Что сказал Костомаров о недопуске российских спортивных пар до Олимпиады-2026

Костомаров назвал несправедливым решение о недопуске российских спортивных пар и танцевальных дуэтов до Олимпиады 2026 года в Италии. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что спортсмены не несут ответственность за происходящее в мире.

«Это абсурдное решение. Это не наша слабость, а тех, кто принимает эти решения. Спортсмены работают для того, чтобы выступать на турнирах высочайшего уровня. Они ни при чем. Спорт есть спорт», — сказал Костомаров.

На Олимпиаде от России выступают только фигуристы-одиночники — Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Читайте также:

Модель OnlyFans, 50-летние сноубордисты: кто едет на ОИ-2026

Дочь Тутберидзе, сестра Шипулина: за кого выступят экс-россияне на ОИ-2026

Парад нацистов, горящие птицы, фрик-шоу: скандалы с открытий Олимпиад

Измена Шейк, смерть младенца, 311 голов за «Реал»: как живет Роналду

«Простите за мат»: как Шарапова, Сафин и Бублик ругались на корте