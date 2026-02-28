Суд избрал меру пресечения похитителю девятилетней девочки в Смоленске Суд арестовал похитителя девятилетней девочки в Смоленске на два месяца

Житель Смоленска, которого обвиняют в похищении девятилетней девочки, арестован на два месяца, передает ТАСС. Мужчина несколько дней удерживал маленькую Сашу в квартире сожительницы.

Избрать меру пресечения обвиняемому <…> в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 25 апреля 2026 года, — сказали в суде.

До этого сообщалось, что сотрудники Следственного комитета во время поиска ребенка осматривали все квартиры в доме в Смоленске, где проживает найденная после похищения девятилетняя девочка. По словам одной из женщин, работы велись всю ночь.

Девочка исчезла 24 февраля: утром она вышла на прогулку со своим тойтерьером и домой не вернулась. Позже собаку нашли у подъезда. Следователи изучили телефон пропавшей школьницы — в нем не обнаружили переписки, которая могла бы вызвать подозрения.

