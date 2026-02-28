Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 11:31

Суд избрал меру пресечения похитителю девятилетней девочки в Смоленске

Суд арестовал похитителя девятилетней девочки в Смоленске на два месяца

Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске мужчина в Заднепровском районном суде Смоленска
Житель Смоленска, которого обвиняют в похищении девятилетней девочки, арестован на два месяца, передает ТАСС. Мужчина несколько дней удерживал маленькую Сашу в квартире сожительницы.

Избрать меру пресечения обвиняемому <…> в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 25 апреля 2026 года, — сказали в суде.

До этого сообщалось, что сотрудники Следственного комитета во время поиска ребенка осматривали все квартиры в доме в Смоленске, где проживает найденная после похищения девятилетняя девочка. По словам одной из женщин, работы велись всю ночь.

Девочка исчезла 24 февраля: утром она вышла на прогулку со своим тойтерьером и домой не вернулась. Позже собаку нашли у подъезда. Следователи изучили телефон пропавшей школьницы — в нем не обнаружили переписки, которая могла бы вызвать подозрения.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пропал девятилетний мальчик. Ребенок сообщил семье, что идет кататься с горки, а сам отправился к одному из гипермаркетов в своем районе, который находился в нескольких остановках от дома. Там ребенка заманил в машину подозреваемый в расправе Петр Жилкин. На допросе он признался, что убил мальчика: сначала ударил по голове, а потом утопил.

