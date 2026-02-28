Telegram-канал Baza сообщил, что певица Надежда Бабкина выиграла суд у МЧС и получила 50 тыс. рублей. По данным источника, причиной стал спор о подвале в здании на Садовой-Черногрязской улице в Москве.

Канал пишет, что помещение использовалось театром «Русская песня» в качестве склада, однако в МЧС заявили, что это бомбоубежище, требующее ремонта: герметизация была нарушена, а необходимое оборудование отсутствовало. В театре в свою очередь якобы заявили, что городские власти передали им подвал как обычное нежилое помещение, не упоминая о его статусе защитного сооружения. Бабкина, по версии канала, отказалась восстанавливать бомбоубежище за свой счет, поскольку затраты оказались слишком высокими. Суд принял сторону Бабкиной.

Ранее Бабкина публично подтвердила, что воссоединилась со своим бывшим гражданским мужем Евгением Гором. Заявление прозвучало на съемках телешоу «Дуэты», где артисты вместе исполнили песню «Там, где клен шумит».

До этого артистка лишилась всех товарных знаков, которые действовали в России. Согласно материалам, их срок действия истек в сентябре 2025 года.