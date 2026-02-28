Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 09:21

Надежда Бабкина выиграла суд у МЧС

Baza: Бабкина отсудила у МЧС 50 тыс. рублей

Надежда Бабкина Надежда Бабкина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал Baza сообщил, что певица Надежда Бабкина выиграла суд у МЧС и получила 50 тыс. рублей. По данным источника, причиной стал спор о подвале в здании на Садовой-Черногрязской улице в Москве.

Канал пишет, что помещение использовалось театром «Русская песня» в качестве склада, однако в МЧС заявили, что это бомбоубежище, требующее ремонта: герметизация была нарушена, а необходимое оборудование отсутствовало. В театре в свою очередь якобы заявили, что городские власти передали им подвал как обычное нежилое помещение, не упоминая о его статусе защитного сооружения. Бабкина, по версии канала, отказалась восстанавливать бомбоубежище за свой счет, поскольку затраты оказались слишком высокими. Суд принял сторону Бабкиной.

Ранее Бабкина публично подтвердила, что воссоединилась со своим бывшим гражданским мужем Евгением Гором. Заявление прозвучало на съемках телешоу «Дуэты», где артисты вместе исполнили песню «Там, где клен шумит».

До этого артистка лишилась всех товарных знаков, которые действовали в России. Согласно материалам, их срок действия истек в сентябре 2025 года.

Надежда Бабкина
культура
суды
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе опустели прилавки «Русских магазинов»
Трамп рассказал, что означают новые удары по Ирану
Умерла актриса Ирина Шевчук: кадры прощания с артисткой
Генконсул раскрыл реальные санитарные условия на юге Вьетнама
Пять полицейских не смогли совладать с матерью и дочерью в британском баре
Столб черного дыма над загоревшимся ТЦ попал на видео
«Полны воды»: полковник заявил об адских условиях в окопах ВСУ
Диверсанты ВСУ не признали россиянина и погибли
Маркова раскрыла, что помогло Шевчук попасть в «А зори здесь тихие»
В России появится обязательное страхование от киберугроз
Раскрыты масштабы потерь ВСУ при битве за Красноармейск
Сноубордисты едва не стали обедом для медведицы
Стало известно, какие цели Израиль атаковал в Иране
Стало известно, где находился Хаменеи в момент израильского удара по Ирану
В атаке Израиля на Иран найден американский след
Новая серия взрывов прогремела в Тегеране
Военэксперт назвал ключевую ценность Херсонского направления
Популярная нейросеть дала сбой в России
Назван последний документ, сдерживающий ядерную катастрофу
В Афганистане сбили пакистанский самолет и захватили в плен пилота
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.