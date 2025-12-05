Народная артистка России лишилась всех товарных знаков У певицы Надежды Бабкиной истек срок действия всех товарных знаков в России

Народная артистка России Надежда Бабкина лишилась всех товарных знаков, которые действовали в России, следует из базы данных Роспатента. Согласно материалам, которые приводит РИА Новости, их срок действия истек в сентябре 2025 года.

В документах говорится, что товарные знаки «Надежда Бабкина», в том числе в виде личной росписи и инициалов певицы были зарегистрированы Роспатентом в 2016 году. Под ними певица могла продавать ювелирные украшения, сумки, одежду, обувь, головные уборы и аксессуары.

Ранее Бабкина рассказала, что возросшая популярность к ношению кокошников является хорошей тенденцией, так как этот элемент гардероба облагородит любое лицо. По ее мнению, при этом необходимо соблюдать дресс-код в школах и на работе.

Кроме того, певица считает, что в России вырос интерес к жанру народной песни. По ее мнению, граждане устали от европейской и американской культур. Она отметила, что тем, кто работает с народным жанром, надо воспользоваться моментом, чтобы закрепиться и предлагать не назидательные варианты.