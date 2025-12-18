Полюбившаяся детям певица попрощалась с фондом для пожилых артистов

Народная артистка России Надежда Бабкина ликвидировала свой Фонд поддержки деятелей культуры, который почти 30 лет помогал пожилым артистам, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, организация ушла в минус с убытками в 68 тыс. рублей, после чего певица через суд добилась ее закрытия.

В публикации говорится, что Бабкина создала фонд в 1996 году и до 2005 года была его совладелицей. В 2007 году она стала президентом организации. Фонд предоставлял деньги и соцработников пожилым артистам, а также поддерживал молодые таланты.

Ранее сообщалось, что Бабкина лишилась всех товарных знаков, которые действовали в России. Согласно материалам, их срок действия истек в сентябре 2025 года. В документах говорится, что товарные знаки «Надежда Бабкина», в том числе в виде личной росписи и инициалов певицы, были зарегистрированы Роспатентом в 2016 году.

До этого Бабкина заявила о росте популярности среди детей в возрасте 8–10 лет, отметив, что она и ее ансамбль «Русская песня» стали для этой аудитории «топчиком». По словам певицы, современные дети глубоко интересуются ее творчеством и биографией. Она уверена, что «русскость» должна занимать ведущее место в российском государстве, способствуя консолидации общества.