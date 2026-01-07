В МВД назвали три излюбленных способа мошенников выманивать деньги

Мошенники стали чаще выманивать деньги у россиян с помощью копий сайтов популярных интернет-магазинов, ненастоящих страниц с оплатой через Систему быстрых платежей, а также фейковых сайтов для аренды недвижимости, заявили в МВД России. В ведомстве посоветовали проверять адрес сайта перед тем, как вводить данные. В частности, он не должен содержать лишние буквы или подозрительные домены.

При оплате через СБП следует обратить внимание на ошибки в оформлении интерфейса, неправильные ссылки или неполные реквизиты, уточнили правоохранители. Что касается аренды недвижимости, то аферисты, как правило, предлагают перейти на поддельный ресурс, чтобы оформить бронь якобы по скидке, предупредили в ведомстве.

Если на непроверенном ресурсе обещают «невероятную выгоду» — насторожитесь. Проверьте продавца по отзывам покупателей и его сайту, — резюмировали в МВД.

Ранее сенатор Артем Шейкин заявил, что мошенники часто меняют всего один символ в адресе сайта-двойника или используют непривычные доменные имена, например .top, .shop, .store вместо привычного .ru. По его словам, аферисты маскируют такие страницы под известные маркетплейсы, театры и сервисы для покупки билетов.