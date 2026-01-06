Стало известно, как распознать мошеннический сайт-двойник

Мошенники часто меняют всего один символ в адресе сайта-двойника или используют непривычные доменные имена, например, .top, .shop, .store вместо привычного .ru., поделился заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. По его словам, аферисты маскируют такие страницы под известные маркетплейсы, театры и сервисы для покупки билетов, передает ТАСС.

Также следует обратить внимание на сайты, которые требуют перевода денег на карту постороннего человека, обещают «невероятную большую скидку исключительно сегодня» или перенаправляют на сторонние страницы для ввода личных данных. Сенатор подчеркнул, что на проверенных площадках применяются исключительно лицензированные платежные системы.

Надежные площадки используют только сертифицированные платежные сервисы, — отметил Шейкин.

Настоящие компании всегда имеют официальный адрес, ИНН и функционирующую службу поддержки. Чтобы избежать обмана, стоит уделить немного времени и проверить сайт через поисковую систему или обратиться к надежным сервисам-агрегаторам.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана с блокировкой банковских карт граждан. Сначала они получают доступ к личным данным жертвы, а затем обращаются в банк, выдавая себя за владельца карты. Они сообщают о якобы утерянной карте или подозрительных транзакциях. В результате у потерпевшего складывается впечатление, что блокировка была инициирована самим банком из-за технической ошибки или кибератаки.