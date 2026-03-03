«Мы пытались»: в США объяснили, почему потеряли надежду на сделку с Ираном

Невозможность сделки с Ираном представители США осознали еще в ходе второго раунда переговоров с Тегераном, заявил в интервью телеканалу Fox News спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. По его словам, третью встречу Вашингтон рассматривал в качестве последнего шанса.

Мы пытались заключить справедливую сделку. И было совершенно ясно, что это невозможно, к концу второй встречи. Но мы потом вернулись для встречи в третий раз, просто чтобы дать им (Ирану. — NEWS.ru) последний шанс, — подчеркнул дипломат.

Уиткофф уточнил, что американская делегация предложила Ирану приостановить обогащение урана на десятилетие. Однако представители Ирана отказались, и Вашингтону стало ясно, что у них не было других намерений, кроме как «сохранить обогащение урана с целью создания оружия», резюмировал спецпосланник.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что США обладают широким спектром возможностей для продолжения атак на иранские объекты. Он отметил, что сроки военной операции могут быть «значительно продлены». Также Вэнс напомнил слова американского лидера Дональда Трампа о том, что у Ирана «не может быть ядерного оружия».