Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 08:38

«Мы пытались»: в США объяснили, почему потеряли надежду на сделку с Ираном

Уиткофф: США осознали невозможность сделки с Ираном на втором раунде переговоров

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Невозможность сделки с Ираном представители США осознали еще в ходе второго раунда переговоров с Тегераном, заявил в интервью телеканалу Fox News спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. По его словам, третью встречу Вашингтон рассматривал в качестве последнего шанса.

Мы пытались заключить справедливую сделку. И было совершенно ясно, что это невозможно, к концу второй встречи. Но мы потом вернулись для встречи в третий раз, просто чтобы дать им (Ирану. — NEWS.ru) последний шанс, — подчеркнул дипломат.

Уиткофф уточнил, что американская делегация предложила Ирану приостановить обогащение урана на десятилетие. Однако представители Ирана отказались, и Вашингтону стало ясно, что у них не было других намерений, кроме как «сохранить обогащение урана с целью создания оружия», резюмировал спецпосланник.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что США обладают широким спектром возможностей для продолжения атак на иранские объекты. Он отметил, что сроки военной операции могут быть «значительно продлены». Также Вэнс напомнил слова американского лидера Дональда Трампа о том, что у Ирана «не может быть ядерного оружия».

США
Иран
Стив Уиткофф
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банк России бросил вызов регламенту ЕС и потребовал вернуть украденное
Стало известно, как долго Иран будет выбирать нового верховного лидера
Синоптик предупредил о начале половодья в европейской части России
В США заявили, что Ближний Восток «съел» Украину
Найден способ ускорить создание аналога Starlink в России
Раскрыта реальная причина аудита погибших солдат на Украине
Россиян предупредили о рисках «переезда» в новые чаты Telegram
Pepsi зарегистрировала в России новые товарные знаки
Мошенники начали наживаться на застрявших в Дубае туристах
Американские войска уничтожили «сердце» КСИР
Онколог ответил, куда чаще всего метастазирует рак кишечника
Трамп отреагировал на информацию об истощении запасов боеприпасов у США
Израильская авиация нанесла удар по радиостанции «Хезболлы» на юге Бейрута
«В тупике»: дипломат признал окончательный раскол Европы из-за санкций
Авиабаза в Израиле приняла на себя возмездие «Хезболлы»
«Это невозможно»: в США назвали план по Ирану обреченным
«Мы пытались»: в США объяснили, почему потеряли надежду на сделку с Ираном
Американская база на Ближнем Востоке попала под интенсивный удар Ирана
Мощный пожар возник в головном офисе Liberty Bank в Тбилиси
Глоток воды убил одного из выживших в Пермском крае туристов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.