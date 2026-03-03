Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 10:12

Военэксперт ответил, как конфликт на Ближнем Востоке обезоружит Украину

Военэксперт Кнутов: конфликт на Ближнем Востоке лишит ВСУ системы ПВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Конфликт на Ближнем Востоке оставит Вооруженные силы Украины без систем противовоздушной обороны, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, США хранят ракеты для ЗРК Patriot с целью использования в военной операции против Ирана.

Украина не получает ракеты для комплексов Patriot уже в течение двух-трех месяцев. Главная причина кроется в том, что эти снаряды Пентагон готовил для будущего конфликта с Ираном. Их отсутствие делает противовоздушную и противоракетную оборону практически бесполезной. Так что мечты [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), что он сможет в ближайшее время создать новейшую эшелонированную систему ПВО с использованием дронов, остаются личными мечтами, — высказался Кнутов.

Он подчеркнул, что украинские военные способны наносить удары по крылатым ракетам с использованием немецких и американских систем ПВО. Однако, по словам эксперта, когда речь заходит о баллистических ракетах, таких как «Искандер» и «Кинжал», то для противодействия им применяются Patriot, при этом расход ракет всегда оказывается значительным. Кнутов пояснил, что для перехвата боевой части «Кинжала» ВСУ часто требовалось до 10 ракет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что боеприпасы в стране почти неисчерпаемы. По его словам, основные запасы находятся за пределами США и Вашингтон может вести войны «вечно» благодаря этим ресурсам.

ВСУ
Украина
Иран
СВО
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сальдо сообщил о последствиях атаки ВСУ на Херсонскую область
Белый дом опубликовал «веселое» видео с ударами по Ирану под песню Macarena
Наступление ВС РФ на Харьков 3 марта: обстановка у Волчанска и Купянска
Армия Израиля вошла на территорию соседней страны
Путин назначил посла России в Польше
Школьников «обрадовали» новым экзаменом по старому предмету
Китай обвинил США и Израиль в подрыве энергетической безопасности
Трамп отказался от скучных пресс-конференций по просьбе союзников
Экономист ответила, как введение ГОСТа повлияет на стоимость хлеба в России
Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта под Сумами
Ситуация в Дубае 3 марта: работа аэропортов, рейсы в Россию, удары Ирана
Новый удар Израиля привел к гибели 13 иранских военных
Стало известно, обрушит ли Иран рынок недвижимости в Дубае
Зеленский сделал дерзкое заявление о выборах на Украине
Россиянам рассказали, когда повысят коэффициенты к ставкам экосбора
Франция усилит ПВО на Кипре
Иранские города содрогнулись от взрывов
Невролог предупредила, чем грозит привычка чистить уши ватными палочками
Директор школы ответила рублем за травму девочки на стройке
Фьючерсы TTF обновили максимум с февраля 2025 года
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.