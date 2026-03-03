Военэксперт ответил, как конфликт на Ближнем Востоке обезоружит Украину

Конфликт на Ближнем Востоке оставит Вооруженные силы Украины без систем противовоздушной обороны, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, США хранят ракеты для ЗРК Patriot с целью использования в военной операции против Ирана.

Украина не получает ракеты для комплексов Patriot уже в течение двух-трех месяцев. Главная причина кроется в том, что эти снаряды Пентагон готовил для будущего конфликта с Ираном. Их отсутствие делает противовоздушную и противоракетную оборону практически бесполезной. Так что мечты [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), что он сможет в ближайшее время создать новейшую эшелонированную систему ПВО с использованием дронов, остаются личными мечтами, — высказался Кнутов.

Он подчеркнул, что украинские военные способны наносить удары по крылатым ракетам с использованием немецких и американских систем ПВО. Однако, по словам эксперта, когда речь заходит о баллистических ракетах, таких как «Искандер» и «Кинжал», то для противодействия им применяются Patriot, при этом расход ракет всегда оказывается значительным. Кнутов пояснил, что для перехвата боевой части «Кинжала» ВСУ часто требовалось до 10 ракет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что боеприпасы в стране почти неисчерпаемы. По его словам, основные запасы находятся за пределами США и Вашингтон может вести войны «вечно» благодаря этим ресурсам.