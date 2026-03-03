Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 09:49

Украинская «Скала» бросила своих солдат под Красноармейском

Группа солдат ВСУ сложила оружие и сдалась в плен под Красноармейском

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Группа украинских военнослужащих сдалась в плен на Красноармейском направлении, сообщил Telegram-канал «Работайте, братья!». В селе Гришино сложили оружие бойцы из украинского 425-го штурмового полка «Скала».

Четырех военнослужащих этого подразделения оставило собственное командование. Они приняли решение сохранить себе жизнь и сдались бойцам российской группировки «Центр», выйдя из укрытия с белым флагом.

Ранее сдавшийся в плен стрелок 159-й бригады ВСУ Сергей Бидный заявил о бегстве своего командира во время штурма. Как только началась атака, сержант покинул позицию и больше не возвращался. Боец также сообщил, что его мобилизовали принудительно. Он прошел лишь краткое обучение и почти не видел оружия. После прибытия в село Печенеги в Харьковской области его отправили на хозяйственные работы.

Также сообщалось, что родственники пленных украинских военных обращаются с просьбой не возвращать их из российского плена. Близкие опасаются, что после возвращения бойцов снова отправят на передовую. Родные считают, что находиться в плену безопаснее, чем на Украине. Кроме того, существует риск, что военнослужащие могут просто не добраться до дома.

военная операция
СВО
пленные
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назначил посла России в Польше
Школьников «обрадовали» новым экзаменом по старому предмету
Китай обвинил США и Израиль в подрыве энергетической безопасности
Трамп отказался от скучных пресс-конференций по просьбе союзников
Экономист ответила, как введение ГОСТа повлияет на стоимость хлеба в России
Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта под Сумами
Ситуация в Дубае 3 марта: работа аэропортов, рейсы в Россию, удары Ирана
Новый удар Израиля привел к гибели 13 иранских военных
Стало известно, обрушит ли Иран рынок недвижимости в Дубае
Зеленский сделал дерзкое заявление о выборах на Украине
Россиянам рассказали, когда повысят коэффициенты к ставкам экосбора
Франция усилит ПВО на Кипре
Иранские города содрогнулись от взрывов
Невролог предупредила, чем грозит привычка чистить уши ватными палочками
Директор школы ответила рублем за травму девочки на стройке
Фьючерсы TTF обновили максимум с февраля 2025 года
В США признали давление Китая на Иран по одной причине
В Иране озвучили потери американцев после удара КСИР по базе США в ОАЭ
Стало известно, когда Ближний Восток «сожрет» Европу
В ЕС признали свое бессилие в конфликте на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.