Украинская «Скала» бросила своих солдат под Красноармейском Группа солдат ВСУ сложила оружие и сдалась в плен под Красноармейском

Группа украинских военнослужащих сдалась в плен на Красноармейском направлении, сообщил Telegram-канал «Работайте, братья!». В селе Гришино сложили оружие бойцы из украинского 425-го штурмового полка «Скала».

Четырех военнослужащих этого подразделения оставило собственное командование. Они приняли решение сохранить себе жизнь и сдались бойцам российской группировки «Центр», выйдя из укрытия с белым флагом.

Ранее сдавшийся в плен стрелок 159-й бригады ВСУ Сергей Бидный заявил о бегстве своего командира во время штурма. Как только началась атака, сержант покинул позицию и больше не возвращался. Боец также сообщил, что его мобилизовали принудительно. Он прошел лишь краткое обучение и почти не видел оружия. После прибытия в село Печенеги в Харьковской области его отправили на хозяйственные работы.

Также сообщалось, что родственники пленных украинских военных обращаются с просьбой не возвращать их из российского плена. Близкие опасаются, что после возвращения бойцов снова отправят на передовую. Родные считают, что находиться в плену безопаснее, чем на Украине. Кроме того, существует риск, что военнослужащие могут просто не добраться до дома.