Разочарованный командованием ВСУ пленный раскрыл постыдную правду

Сдавшийся в плен стрелок 159-й бригады ВСУ Сергей Бидный рассказал о бегстве командира во время штурма. По словам бойца, сержант покинул позицию сразу после начала атаки и не вернулся, передает РИА Новости.

Пошли вчетвером, ребят тех поменяли, переночевали там. Наутро начался штурм, начала стрельба идти. Сержант сказал: «Я бегу в командный пункт», убежал, короче, прислал другого парня. Мы вчетвером пытались стрелять, — отметил Бидный.

Пленный уточнил, что был мобилизован принудительно, проходил краткое обучение и оружия почти не видел. После прибытия в село Печенеги в Харьковской области его направили на хозяйственные работы, а затем поставили на позицию, где из семи бойцов остались трое.

В ходе штурма двое сослуживцев Бидного погибли, а российские военнослужащие призвали украинцев сложить оружие. Он также рассказал, что опасался сдаваться, но ему пообещали сохранить жизнь. Он также отметил, что пленных обеспечили пищей и водой.

Ранее стало известно, что родственники пленных украинских военных просят их не возвращаться из российского плена. Они опасаются, что после возвращения бойцов снова отправят на фронт.