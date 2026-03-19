Полиция изъяла у крымского стрелка целый арсенал оружия

Следователи ГСУ СК изъяли внушительный арсенал оружия и патронов у жителя Крыма, который открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, рассказали ТАСС в региональном СК. В ходе нападения 16 марта злоумышленник пустил в ход охотничье ружье и ручную гранату и был ранен ответный огнем. После нападения он попытался сжечь свой дом и машину.

Проведены неотложные первоначальные следственные действия: осмотр места преступления, допросы соседей, членов семьи фигуранта, изъят арсенал оружия и патронов к нему, — добавили в ведомстве.

Потерпевшими признаны шестеро сотрудников полиции. Четверым была оказана своевременная медицинская помощь, угрозы для их жизни нет, еще один остается в больнице. Криминалисты продолжают осмотр места происшествия. Также будет дана оценка фактам применения обвиняемым насилия в отношении сожительницы.

Ранее стало известно, что стрелка поместили под стражу до 16 мая. За посягательство на жизнь правоохранителей ему может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного срока.