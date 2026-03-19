19 марта 2026 в 12:34

В НАТО заявили об усилении присутствия вблизи России

Рютте объявил об усилении присутствия НАТО на восточном фланге вблизи России

Североатлантический альянс значительно усилил присутствие на восточном фланге на суше, в море и в воздухе вблизи российской границы с момента запуска операции «Восточный часовой», заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, с сентября удалось собрать дополнительные силы и средства союзников для защиты этого направления, передает Reuters.

Генсек подчеркнул, что НАТО планирует внедрять в свою деятельность на востоке опыт, полученный в ходе конфликта на Украине. Особое внимание будет уделено системам борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые доказали свою эффективность в современных боевых действиях.

Ранее глава британского МИД Иветт Купер во время визита в Норвегию заявила, что Великобритания одобряет идею о проведении операции НАТО под названием «Арктический часовой», направленной на укрепление сил Альянса в Арктике. По ее словам, миссия охватит в том числе Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе.

Тем временем СМИ сообщили, что Рютте предпочитает «залечь на дно» и не отвечать публично на критику президента США Дональда Трампа в адрес Альянса на фоне войны на Ближнем Востоке. По информации источника, чиновник считает, что сейчас, даже если он заговорит, мало что изменится.

