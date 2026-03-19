19 марта 2026 в 13:56

Найдено объяснение, почему Евросоюз сам лишает себя газа руками Киева

Член СВОП Климов: ЕС и Киев не руководствуются логикой, атакуя «Турецкий поток»

Фото: Stefan Puchner/dpa/Global Look Press
Евросоюз и Украина не руководствуются логикой при организации атак на газопровод «Турецкий поток», заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, ЕС совершил ошибку, начав поддерживать Киев в ущерб интересам своих граждан.

Евросоюз — это такой конгломерат над государствами, который практически не зависит от избирателей из стран-членов и делает все, что хочет. В последнее время он творит вещи, которые противоречат интересам как наций, составляющих ЕС, так и отдельных граждан объединения. Логика у них отличается от нормальных людей, потому что они возомнили себя правителями чуть ли не мира. Поэтому ничего странного в такого рода поведении нет. Они вбили себе в голову, что им надо воевать с Россией и помогать Украине, нежели думать о своих собственных гражданах. И, таким образом, у них нет никаких резонов, чтобы одернуть нынешний киевский режим, ими же, кстати, порожденный, — высказался Климов.

Он подчеркнул, что Евросоюз не скрывает своих намерений нанести ущерб России. По словам члена СВОП, об этом уже открыто заявляли в Европейском парламенте, и соответствующая резолюция была принята еще до начала специальной военной операции. Таким образом, пояснил Климов, ожидать логичных действий от лидеров ЕС не стоит.

Ранее российская энергетическая компания «Газпром» заявила о пресечении новых нападений на газопроводы, пролегающие в направлении Турции. Атакам подверглись проекты «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Евросоюз
Украина
газ
Турецкий поток
Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Александр Ефимов
