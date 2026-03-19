19 марта 2026 в 14:56

На Международном транспортно-логистическом форуме обсудят цифровизацию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Международном транспортно-логистическом форуме, который состоится с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге, обсудят цифровизацию и модернизацию пунктов пропуска через границу России. Мероприятие организует Министерство транспорта Российской Федерации. Оператором форума стал Фонд Росконгресс. В частности, собравшиеся поговорят о масштабном федеральном проекте «Развитие пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации». NEWS.ru является генеральным партнером новостей, следите за обновлениями на сайте.

В России сейчас 314 функционирующих пунктов пропуска, из них 87 — те, которые обеспечивают транзит более половины грузов на участках транспортных коридоров. Они определены в качестве приоритетных. В первую очередь внимание уделяется восточному и южному направлениям. Там модернизируется инфраструктура и внедряются цифровые решения, — подчеркнул руководитель ФГКУ Росгранстрой Геннадий Безлобенко.

Участники мероприятия поговорят о создании бесшовной транспортной сети Евразии и интеграции национальных маршрутов в глобальную систему. Речь пойдет о развитии коридоров «Восток–Запад» и «Север–Юг», расширении Северного морского пути и диверсификации путей к Персидскому заливу. Ключевыми дискуссиями трека станут «Цифровые решения для эффективного управления пунктами пропуска» и «Цифровой транспортный коридор «Евразия»: синхронизация транзитных потоков на стыке СНГ и Китая через единое цифровое пространство».

В Международном транспортно-логистическом форуме примут участие более 60 стран. Основным вопросом для обсуждения станет развитие международных транспортно-логистических коридоров, укрепление интеграционных связей в рамках международных объединений и цифровизация различных отраслей.

