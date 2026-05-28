В концерне «Калашников» отметили интерес иностранцев к российскому оружию

Варианты автомата АК-15 калибра 7,62 мм, производимые концерном «Калашников», привлекли большое внимание гостей Первого международного форума по безопасности, проходящего в Подмосковье, передает корреспондент NEWS.ru. Повышенного внимания удостоились модели автомата с укороченными стволами.

Мы представили базовую модель АК-15, которая стреляет кучнее предшественников. И есть также специальное исполнение автомата для десантников и подразделений специального назначения. Он отличается тем, что стал короче ствол. И есть еще одно исполнение — для экипажей боевых машин и артиллеристов, он еще короче. Это самые новые автоматы, мы начали выпускать их только в этом году, — сказал представитель концерна.

Он также отметил, что большое внимание представленным моделям автомата уделили гости форума из африканских стран. Кроме того, на стенде концерна были показаны различные беспилотники, снаряжение и средства индивидуальной защиты военнослужащих.

Ранее концерн «Калашников» впервые показал управляемый боеприпас КУБ-10МЭ с дальностью полета свыше 100 километров. Изделие журналистам продемонстрировал гендиректор компании Алан Лушников. По его словам, боеприпас разработан с учетом опыта специальной военной операции и отвечает самым последним требованиям заказчика. Изделие оснащено системой аэрофото- и видеосъемки с записью получаемой информации.