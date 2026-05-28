ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 18:26

В концерне «Калашников» отметили интерес иностранцев к российскому оружию

Варианты автомата АК-15 вызвали интерес гостей из африканских стран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Варианты автомата АК-15 калибра 7,62 мм, производимые концерном «Калашников», привлекли большое внимание гостей Первого международного форума по безопасности, проходящего в Подмосковье, передает корреспондент NEWS.ru. Повышенного внимания удостоились модели автомата с укороченными стволами.

Мы представили базовую модель АК-15, которая стреляет кучнее предшественников. И есть также специальное исполнение автомата для десантников и подразделений специального назначения. Он отличается тем, что стал короче ствол. И есть еще одно исполнение — для экипажей боевых машин и артиллеристов, он еще короче. Это самые новые автоматы, мы начали выпускать их только в этом году, — сказал представитель концерна.

Он также отметил, что большое внимание представленным моделям автомата уделили гости форума из африканских стран. Кроме того, на стенде концерна были показаны различные беспилотники, снаряжение и средства индивидуальной защиты военнослужащих.

Ранее концерн «Калашников» впервые показал управляемый боеприпас КУБ-10МЭ с дальностью полета свыше 100 километров. Изделие журналистам продемонстрировал гендиректор компании Алан Лушников. По его словам, боеприпас разработан с учетом опыта специальной военной операции и отвечает самым последним требованиям заказчика. Изделие оснащено системой аэрофото- и видеосъемки с записью получаемой информации.

Россия
оружие
Калашников
форумы
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный челябинец зарезал соседа и выкинул в окно
Мужчина покончил с собой в столичном тире
В Европе оценили риск войны между Россией и НАТО
В России объяснили, что не так с сельхозпродукцией из Армении
Среди погибших во время хаджа в Саудовской Аравии оказались россияне
Обладатель Кубка СССР 1960 года Посуэло умер на 86-м году жизни
Объемы медицинской помощи по ОМС увеличили для больных сахарным диабетом
Финский политик назвал главные препятствия для мира на Украине
Синдром больного здания: как уборка в офисе влияет на KPI
США оставили письмо Зеленского о поставках ПВО без ответа
Опубликовано видео с крупным градом на Кавказе
Во Франции покончили с рабством и отрезанием ушей
В Госдуме назвали дело беременной женщины «правоприменительным зудом»
Политолог рассказал, к чему приведет миграционный кризис во Франции
Червь поселился в глазу россиянки после укуса комара
Путин заявил о формировании нового уклада промышленности
Суд арестовал пьяную пару, похитившую школьника после драки на пляже
Пятерых членов ОПГ арестовали за торговлю оружием и похищения людей
Россиянам рассказали, что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу
«Полезный и содержательный»: Путин о Евразийском экономическом форуме
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.