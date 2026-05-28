«Миллионы лишатся работы»: Путин высказался о замене людей на ИИ

Замещение низкоквалифицированных работников на искусственный интеллект необратимо и неизбежно, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме. По его словам, из-за активного внедрения нейросетей могут исчезнуть целые профессии, передает пресс-служба Кремля. Глава государства напомнил, что ИИ уже успешно замещает сотрудников младшего звена, а в обозримом будущем сможет заменить и некоторых других.

Перестраивается рынок труда. Вполне реален сценарий, когда миллионы людей лишаются работы или будут вынуждены поменять род деятельности. Могут исчезнуть целые профессии из-за того, что на смену человеку придет компьютерный разум, — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства отмечал, что у России есть преимущества в борьбе за технологии ИИ между государствами и транснациональными корпорациями. По словам российского лидера, страна уже создает суверенные платформы развития искусственного интеллекта, но только работа вместе с партнерами может дать «совместный выхлоп».

До этого Путин заявлял, что искусственный интеллект стал стратегической технологией. Он подчеркнул, что разработки в этой сфере способны обеспечить глобальную безопасность и прогресс.