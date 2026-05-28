ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 18:39

«Миллионы лишатся работы»: Путин высказался о замене людей на ИИ

Путин заявил о неизбежности замены низкоквалифицированных кадров на ИИ

Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Замещение низкоквалифицированных работников на искусственный интеллект необратимо и неизбежно, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме. По его словам, из-за активного внедрения нейросетей могут исчезнуть целые профессии, передает пресс-служба Кремля. Глава государства напомнил, что ИИ уже успешно замещает сотрудников младшего звена, а в обозримом будущем сможет заменить и некоторых других.

Перестраивается рынок труда. Вполне реален сценарий, когда миллионы людей лишаются работы или будут вынуждены поменять род деятельности. Могут исчезнуть целые профессии из-за того, что на смену человеку придет компьютерный разум, — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства отмечал, что у России есть преимущества в борьбе за технологии ИИ между государствами и транснациональными корпорациями. По словам российского лидера, страна уже создает суверенные платформы развития искусственного интеллекта, но только работа вместе с партнерами может дать «совместный выхлоп».

До этого Путин заявлял, что искусственный интеллект стал стратегической технологией. Он подчеркнул, что разработки в этой сфере способны обеспечить глобальную безопасность и прогресс.

Власть
Владимир Путин
рабочие места
искусственный интеллект
нейросети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван самый популярный предмет по выбору на ЕГЭ
Ведьма предсказала судьбу Зеленского, следующий шаг по Украине: что дальше
Пьяный челябинец зарезал соседа и выкинул в окно
Мужчина покончил с собой в столичном тире
В Европе оценили риск войны между Россией и НАТО
В России объяснили, что не так с сельхозпродукцией из Армении
Среди погибших во время хаджа в Саудовской Аравии оказались россияне
Обладатель Кубка СССР 1960 года Посуэло умер на 86-м году жизни
Объемы медицинской помощи по ОМС увеличили для больных сахарным диабетом
Финский политик назвал главные препятствия для мира на Украине
Синдром больного здания: как уборка в офисе влияет на KPI
США оставили письмо Зеленского о поставках ПВО без ответа
Опубликовано видео с крупным градом на Кавказе
Во Франции покончили с рабством и отрезанием ушей
В Госдуме назвали дело беременной женщины «правоприменительным зудом»
Политолог рассказал, к чему приведет миграционный кризис во Франции
Червь поселился в глазу россиянки после укуса комара
Путин заявил о формировании нового уклада промышленности
Суд арестовал пьяную пару, похитившую школьника после драки на пляже
Пятерых членов ОПГ арестовали за торговлю оружием и похищения людей
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.