Новак оценил, сколько рабочих потребуется России к 2030 году Новак: дополнительная потребность экономики России составит 3,1 млн человек

К 2030 году дополнительная потребность экономики в работниках составит порядка 3,1 млн человек, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Также в ближайшие пять лет на фоне выхода россиян на пенсию планируется заместить порядка 11 млн рабочих мест, передает ТАСС.

По прогнозу Министерства экономического развития и Министерства труда, к 2030 году дополнительная потребность в работниках для нашей экономики составит порядка 3,1 млн человек, — отметил Новак.

По словам вице-премьера, для решения кадрового вопроса требуется перераспределение трудовых мощностей из низкопроизводительных сектооров в приоритетные отрасли экономики. Среди них — обрабатывающая промышленность, информационные технологии, креативные индустрии и туризм.

Ранее Новак сообщил, что дефицит кадров стал структурным вызовом для экономики России. По его словам, нехватка рабочих вызвана отставанием роста производительности труда от зарплаты.

Также вице-премьер заявил, что за последние три года реальные заработные платы россиян выросли почти на четверть. Подведя итоги социально-экономического развития страны, он пришел к выводу, что уровень бедности опустился до минимальных за всю историю показателей.