Вице-премьер РФ объяснил, как изменится ВВП страны в 2026 году Новак спрогнозировал рост ВВП России в 2026 году на уровне 0,4%

Вице-премьер Александр Новак дал прогноз по динамике российской экономики на ближайшие четыре года, пишет газета «Ведомости». По его словам, в 2026 году ожидается положительный, но сдержанный рост на уровне 0,4%, а в последующий период начнется постепенное восстановление.

Ожидаем, что в 2026 году удастся сохранить положительную динамику ВВП в 0,4%. Далее будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029-м, — сказал Новак.

Он добавил, что правительство ведет системную работу по возвращению экономики на траекторию устойчивого долгосрочного роста не ниже среднемировых темпов. Для этого создаются условия для перетока ресурсов, кадров и инвестиций в более производительные сектора.

Среди приоритетов: улучшение условий ведения бизнеса, снижение избыточных барьеров, подготовка кадров, технологическое обновление, повышение производительности труда, адресность социальной поддержки и «обеление экономики». На данный момент в России происходят структурные изменения — в экономике, экспорте, рынке труда и социальной сфере.

Ранее Новак озвучил, что за последние три года реальные заработные платы россиян выросли почти на четверть. Подведя итоги социально-экономического развития страны, он пришел к выводу, что уровень бедности опустился до минимальных за всю историю показателей.