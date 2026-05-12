«Бедность на минимуме»: в России зафиксировали рост реальных зарплат Новак: рост реальных зарплат в России в 2025 году составил 4,4%

За последние три года реальные заработные платы россиян выросли почти на четверть, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью «Ведомостям», подведя итоги социально-экономического развития страны. По его словам, уровень бедности опустился до минимальных за всю историю показателей.

Рост реальных заработных плат за три года составил 23,9%, в том числе 4,4% в 2025 году. Бедность снизилась до минимальных исторических значений — 6,7% по результатам 2025 года, — сказал Новак.

Позитивная динамика связана с адаптацией экономики к внешним вызовам, ростом инвестиций и повышением производительности труда. Устойчивость рынка труда также поддерживается рекордно низкой безработицей (2,8% по итогам 2025 года).

Говоря о перспективах, вице-премьер отметил, что в 2026 году ожидается рост реальных денежных доходов населения на 1,6%. В 2027–2029 годах темпы роста доходов увеличатся по мере ускорения экономической динамики.

Ранее сообщалось, что средние зарплаты выше 1 млн рублей в феврале получали специалисты шести отраслей экономики в семи регионах России. Самые высокие зарплаты зафиксированы у дизайнеров в Крыму, которые получают в среднем 1,4 млн рублей. Чаще всего доходы выше миллиона рублей фиксировались у сотрудников холдинговых компаний. В Костромской области платят 1,3 млн рублей, в Ярославской получают 1,2 млн, в Мурманской — 1 млн рублей.