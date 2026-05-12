День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 00:17

«Бедность на минимуме»: в России зафиксировали рост реальных зарплат

Новак: рост реальных зарплат в России в 2025 году составил 4,4%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

За последние три года реальные заработные платы россиян выросли почти на четверть, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью «Ведомостям», подведя итоги социально-экономического развития страны. По его словам, уровень бедности опустился до минимальных за всю историю показателей.

Рост реальных заработных плат за три года составил 23,9%, в том числе 4,4% в 2025 году. Бедность снизилась до минимальных исторических значений — 6,7% по результатам 2025 года, — сказал Новак.

Позитивная динамика связана с адаптацией экономики к внешним вызовам, ростом инвестиций и повышением производительности труда. Устойчивость рынка труда также поддерживается рекордно низкой безработицей (2,8% по итогам 2025 года).

Говоря о перспективах, вице-премьер отметил, что в 2026 году ожидается рост реальных денежных доходов населения на 1,6%. В 2027–2029 годах темпы роста доходов увеличатся по мере ускорения экономической динамики.

Ранее сообщалось, что средние зарплаты выше 1 млн рублей в феврале получали специалисты шести отраслей экономики в семи регионах России. Самые высокие зарплаты зафиксированы у дизайнеров в Крыму, которые получают в среднем 1,4 млн рублей. Чаще всего доходы выше миллиона рублей фиксировались у сотрудников холдинговых компаний. В Костромской области платят 1,3 млн рублей, в Ярославской получают 1,2 млн, в Мурманской — 1 млн рублей.

Общество
Россия
Александр Новак
зарплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Венесуэле дали дерзкое «обещание» США
Ирландский самолет экстренно сел в амстердамском аэропорту
Введенное Путиным перемирие ко Дню Победы закончилось
В РФПИ предположили, как Запад может использовать хантавирус в свою пользу
«Бедность на минимуме»: в России зафиксировали рост реальных зарплат
Экс-пресс-секретарь Зеленского назвала главное препятствие миру на Украине
Попавший в больницу после атаки ВСУ белгородец скончался
Сын-банкрот, отношения с Пригожиным, мошенники: как живет певица Валерия
Передвигавшиеся на байке жители Индии попали под каток
TikTok- и YouTube-блогеры проберутся на саммиты Евросоюза
Силовики перекрыли главную «президентскую» улицу в Киеве
Раскрыто, как повлияет маркировка радиоэлектроники на цены на авиабилеты
В Грозном эвакуировали 300 жителей многоэтажки из-за пожара
Правоохранители принудительно взяли биоматериалы у мэра Уфы
Патриарх Кирилл обратился к новому католикосу Грузии
«Где результат?»: Роднину возмутил российский футбол
НАБУ и САП предъявили подозрение Ермаку
Школьницу застрелили в парке перед выпускным
Юноша и трое работников скорой помощи попали под прицел ВСУ
Путин поужинал в Кремле со своей первой учительницей
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.