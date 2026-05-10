Названы регионы России, где получают более 1 млн рублей РИА Новости: зарплаты выше 1 млн рублей получают в шести отраслях

Средние зарплаты выше 1 млн рублей в феврале получали специалисты шести отраслей экономики в семи регионах России, передает РИА Новости. Самые высокие зарплаты зафиксированы у дизайнеров в Крыму, которые получают в среднем 1,4 млн рублей.

Чаще всего доходы выше миллиона рублей фиксировались у сотрудников холдинговых компаний. В Костромской области 1,3 млн рублей, в Ярославской получают 1,2 млн, в Мурманской платят 1 млн рублей.

Также более 1 млн рублей зарабатывали специалисты инженерных сооружений в Республике Алтай (1,3 млн рублей), а также нефтегазовой отрасли в Санкт-Петербурге (1,25 млн рублей).

В Москве зарплаты свыше миллиона рублей зафиксированы на производствах табачных изделий, где получали 1,1 млн рублей. Также большие зарплаты заметны в сфере управления фондами (1,5 млн рублей).

Ранее стало известно, что средняя зарплата новых сотрудников в России составляет 96,5 тыс. рублей. При этом оплата растет быстрее, чем у работников с большим стажем. Двумя годами ранее этот показатель составлял 71,9 тыс. рублей. Таким образом, рост составил 24,6 тыс. рублей, или 34,3%.