В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников

Средняя зарплата новых сотрудников в России составила 96,5 тыс. рублей

Средняя зарплата новых сотрудников в России составляет 96,5 тыс. рублей, передают РИА Новости. При этом оплата растет быстрее, чем у работников с большим стажем.

По подсчетам, на октябрь прошлого года средняя зарплата сотрудников, которые работают в компании менее года, достигла 96,5 тыс. рублей. Двумя годами ранее этот показатель составлял 71,9 тыс. рублей. Таким образом, рост составил 24,6 тыс. рублей, или 34,3%.

При этом мужчины, устроившиеся на новое место работы, в среднем получали 114,8 тыс. рублей. У женщин этот показатель был ниже — 76,8 тыс. рублей.

Самые высокие зарплаты зафиксированы у работников со стажем от одного года до пяти лет — 99,3 тыс. рублей. Далее идут сотрудники, проработавшие в компании от пяти до десяти лет, — 98 тыс. рублей.

Самые низкие доходы оказались у работников, которые трудятся в одной организации более 30 лет. В среднем они получали 83,6 тыс. рублей.

Ранее эксперт ассоциации «АвтоГрузЭкс», руководитель управления персонала бизнес-юнита ПЭК: LTL Дарья Самойлова заявила, что больше всего получают среди проектных сотрудников машинисты и автослесари — почти 190 тыс. рублей. По ее словам, в лидерах также оказались программисты и разработчики.

