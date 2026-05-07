Стало известно, кто из проектных сотрудников получал наиболее высокий доход «АвтоГрузЭкс»: наиболее высокий доход был предложен машинистам и автослесарям

Среди проектных сотрудников в 2026 году наиболее высокий уровень дохода был предложен машинистам и автослесарям, заявила NEWS.ru эксперт ассоциации «АвтоГрузЭкс», руководитель управления персонала бизнес-юнита ПЭК: LTL Дарья Самойлова. По ее словам, в лидерах также оказались программисты и разработчики.

Спрос на временных сотрудников в России вырос на 10%. За январь — март 2026 года российским работодателям потребовалось на 1 тыс. временных и проектных сотрудников больше, чем в предыдущем квартале, — 10 тыс. человек, согласно данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Наиболее высокий доход предлагали программистам и разработчикам, медианная зарплата которых за указанный период составила 190 тыс. руб. в месяц. В тройку наиболее высокооплачиваемых позиций также вошли автослесари (173 тыс. руб. в месяц) и машинисты (160 тыс. руб. в месяц), — поделилась Самойлова.

Она отметила, что IT-компании, строительные организации и предприятия розничной торговли особенно заинтересованы во временных и проектных сотрудниках, поскольку на их долю приходится 13% и 9% предложений соответственно. По словам эксперта, аналитики выделяют образование, добычу полезных ископаемых, логистику и финансовый сектор среди топ-20 отраслей, где часто предлагают временную занятость.

По итогам первого квартала 2026 года на Москву пришлось 28% вакансий по временной и проектной занятости, остальные компании распределили между 15 городами-миллионниками. Эффективность постоянных сотрудников в логистике увеличивается на 25% спустя полгода с момента трудоустройства. Временные команды, напротив, проигрывают из-за низкой вовлеченности и слабого понимания внутренних процессов, особенно в первые недели работы. Стремление логистических операторов к снижению текучести кадров и удержанию сотрудников может снизить спрос на временные кадры уже в следующем году, — заключила Самойлова.

Ранее HR-консультант Антонина Болгова заявила, что работодатели нередко снижают зарплату женщинам, опасаясь их декретного отпуска. Так она прокомментировала информацию о рекордном за 13 лет гендерном разрыве в доходах российских работников. По словам эксперта, женщины получают меньше мужчин даже на схожих руководящих позициях.