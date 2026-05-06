HR-эксперт объяснила причины большого разрыва в зарплатах мужчин и женщин

Работодатели часто снижают ставку женщинам из-за опасений, что они уйдут в декретный отпуск, заявила NEWS.ru HR-консультант Антонина Болгова. Так она прокомментировала информацию о максимальном за 13 лет гендерном разрыве в трудовых доходах россиян. По ее словам, девушки зарабатывают меньше мужчин даже на аналогичных руководящих должностях.

Женщины традиционно заняты в бюджетных секторах — образовании, медицине, социальной сфере и розничной торговле, где уровень оплаты существенно ниже. Мужчины доминируют в высокодоходных отраслях: добыче полезных ископаемых, строительстве, транспорте, IT и финансах. При этом работодатели зачастую занижают ставки молодым соискательницам, опасаясь их ухода в декретный отпуск. Женщины нередко соглашаются на более низкую оплату в обмен на гибкий график, — пояснила Болгова.

Она подчеркнула, что в 2025 году на рынке труда наблюдалась беспрецедентная нехватка кадров, особенно в таких отраслях, как производство, строительство и логистика, где традиционно заняты мужчины. По словам эксперта, работодатели стремились привлечь специалистов, значительно повышая заработную плату в этих секторах, способствуя расширению гендерного разрыва.

Даже на руководящих должностях сохраняется неравенство: девушки-руководители получают в среднем 110,6 тыс. рублей, тогда как мужчины на аналогичных позициях — 159,3 тыс. рублей. Мужчины в среднем работают 42 часа в неделю, женщины — 40 часов. При этом при пересчете на почасовую оплату разрыв также сохраняется. Пик дисбаланса приходится на возраст 31–40 лет — период активного карьерного роста, — добавила Болгова.

Она заключила, что для преодоления гендерного разрыва в оплате труда необходимы комплексные меры, включая развитие программ гибкого графика работы и улучшение условий для сотрудников, совмещающих профессиональную деятельность с семейными обязанностями. Однако, по словам специалиста, рынок труда пока не показывает значительных сдвигов в этом направлении.

Ранее в Росстате сообщили, что в 30 различных секторах экономики уровень оплаты труда превысил средний по России показатель. По последним данным, средняя зарплата в стране составляет 103 900 рублей. Специалисты, работающие в финансовой и страховой сферах, а также сотрудники отраслей информации и связи зарабатывают больше этой суммы.