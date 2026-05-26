Раскрыто, как Галицкий сбежал из России

ТАСС: Галицкий уехал из России через Белоруссию по голландскому паспорту

Александр Галицкий Александр Галицкий Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию по голландскому паспорту через два дня после решения суда об изъятии его имущества на 8 млрд рублей, заявил прокурор в Мосгорсуде при рассмотрении апелляции. Он уехал через Белоруссию, нарушив обеспечительные меры, передает ТАСС.

Через два дня он в нарушение обеспечительных мер по делу использует свой голландский паспорт и уезжает через Белоруссию, покидает страну, — говорится в сообщении.

Ранее Мосгорсуд подтвердил решение о признании корпорации Almaz Capital Partners экстремистской и запрете ее работы в РФ. Управляющим партнером компании является Галицкий.

До этого на активы бизнесмена на 8 млрд рублей был наложен арест. Под ограничения попали и недвижимость, и счета в банках. Исполнительный лист о введении обеспечительных мер поступил приставам из Тверского суда столицы. Исполнительное производство было возбуждено на его основе.

Также профайлер Денис Давыдов заявил, что венчурный инвестор воспринял решение Тверского суда Москвы с сильнейшим волнением. Основатель корпорации Almaz Capital Partners, по словам эксперта, жестами демонстрировал нежелание коммуницировать с окружающими.

