25 марта 2026 в 03:57

Счета и недвижимость Галицкого оказались под арестом

Суд наложил арест на имущество бизнесмена Галицкого

Александр Галицкий Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Судебные приставы наложили арест на активы предпринимателя Александра Галицкого на 8 млрд рублей, передает ТАСС. Ограничительные меры затронули как недвижимость, так и банковские счета.

Как указано в материалах, исполнительный лист о применении обеспечительных мер был направлен в службу приставов из Тверского суда Москвы. На его основании возбуждено исполнительное производство, в рамках которого предусмотрено наложение ареста на имущество бизнесмена. Речь идет о блокировке недвижимости и денежных средств на счетах на общую сумму порядка 8 млрд рублей.

Ранее Тверской суд Москвы постановил, что деятельность Галицкого и компании «Алмаз Кэпитал Партнерс» на территории России носит экстремистский характер. Иск Генеральной прокуратуры РФ был полностью удовлетворен инстанцией.

Профайлер Денис Давыдов заявил, что Галицкий воспринял решение Тверского суда Москвы с сильнейшим волнением. По его словам, жесты основателя корпорации «Алмаз Кэпитал Партнерс» говорили о его нежелании коммуницировать с окружающими людьми.

