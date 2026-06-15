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15 июня 2026 в 22:39

Два человека оказались в эпицентре атак ВСУ на Белгородскую область

Оперштаб Белгородской области сообщил о двух пострадавших при атаках ВСУ

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В результате атаки FPV-дрона на автомобиль в районе села Дорогощь Грайворонского округа двое мужчин получили осколочные ранения, сообщил оперативный штаб Белгородской области. Пострадавшие доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу, автомобиль поврежден.

Также в округе в селе Санково FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом — выбиты окна. В хуторе Масычево при ударе дрона огнем уничтожена «газель», — уточняется в публикации.

В поселке Красная Яруга от детонации БПЛА повреждены автомобиль, гараж и заборы двух частных домов. В селе Николаевка Белгородского округа атакой дрона выбиты окна и посечены фасады частного дома и хозпостройки. В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа поврежден автомобиль. Экстренные службы работают на местах происшествий.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн написал, что украинский беспилотник целенаправленно атаковал местного жителя в селе Макеево Рыльского района. В результате 49-летний мужчина с тяжелыми ранениями госпитализирован. У пострадавшего диагностированы сочетанные осколочные ранения груди, живота, правого предплечья и правой кисти, перелом пальцев правой кисти, проникающее ранение живота. Состояние оценивается как тяжелое.

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