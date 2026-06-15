Зеленский полетит на саммит G7 с территории Молдавии «Страна.ua»: Зеленский вместо Польши вылетит на саммит G7 из Молдавии

Украина отправит президента Владимира Зеленского на саммит G7 из Кишинева, а не из Польши, сообщает издание «Страна.ua». С данными отслеживания полетов можно ознакомиться на сервисе AirNav Radar.

Президентский борт, на котором вылетит украинская делегация во главе с Зеленским, должен отправиться в Женеву 15 июня вечером из Молдавии. До этого воздушное судно лидера прибыло в Краков, где проходило техническое обслуживание, после чего оно направилось в пункт отправки.

Ранее вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что Варшава не одобрит вступление Украины в ЕС до выполнения всех требований. Киев должен отказаться от «бандеровской идеологии» и уважать права польского меньшинства на Украине.

Кроме того, депутаты городского совета польского города Кельце подготовили резолюцию, в которой призвали власти и жителей украинской Винницы переименовать улицу Степана Бандеры. Инициаторами документа выступили представители консервативной партии «Право и справедливость».