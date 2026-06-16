Лукашенко заявил, что Ватикан и Израиль обращались к Путину в 2022 году

Лукашенко заявил, что Ватикан и Израиль обращались к Путину в 2022 году Лукашенко: Ватикан и Израиль просили Путина в 2022 году заключить мир на Украине

В первые дни украинского конфликта Ватикан и израильские посредники обращались к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой заключить мирное соглашение с Украиной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко телеканалу Al Arabiya English. По их сведениям, Владимир Зеленский якобы был готов подписать перемирие.

Мне известно, что определенные стороны — и, возможно, Ватикан, а также израильские посредники — говорили, что, по их пониманию, Зеленский собирается подписать перемирие. Именно это и легло в основу моего заявления, — сказал Лукашенко.

Однако, по его словам, конфликт продолжился. Ни одна из сторон до сих пор не достигла своих целей, хотя «Россия продвигается вперед».

Кроме того, в беседе с журналистами Лукашенко отмечал, что обсуждал с российским коллегой недопустимость распространения украинского конфликта на территорию республики. По его словам, эта тема поднималась многократно. Он подчеркнул, что проблема была в центре обсуждения из-за постоянного присутствия этой темы в СМИ. В связи с этим он процитировал слова Путина, который говорил о неприемлемости вступления Минска в этот конфликт.