Развод с Родниной, три жены, продажа медали: как живет Александр Зайцев

Двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию в парном разряде Александру Зайцеву исполнилось 74 года. Почему спортсмен развелся с Ириной Родниной, как сложилась его личная жизнь, кто продал его золотую медаль — в материале NEWS.ru.

Чем известен фигурист Зайцев

Зайцев родился 16 июня 1952 года. В пятилетнем возрасте он начал кататься на коньках в Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова (ЦПКиО) в Ленинграде. Александра заметил тренер Анатолий Давыденко, который пригласил его в секцию на стадионе при ламповом заводе «Светлана». В 1967 году в городе на Неве открылся Дворец спорта «Юбилейный». Давыденко перешел на работу в спортивную школу и пригласил талантливого ученика. Сначала Зайцев тренировался как одиночник, но по совету наставника решил кататься в паре.

Первой партнершей Александра стала Галина Блаженова. Они успешно выступали на юниорских соревнованиях. Тем не менее фигуристка решила оставить спорт после того, как поступила в университет. Давыденко предложил Александру встать в пару с его дочерью Ольгой.

В 1972 году тренер Станислав Жук рекомендовал Зайцеву переехать в Москву и стать партнером Ирины Родниной. Спортсмены притерлись друг к другу, а Александр быстро освоил сложные элементы.

В 1973 году на чемпионате мира в Братиславе произошел инцидент, вошедший в историю фигурного катания. Во время исполнения произвольной программы выключилась музыка. Позднее выяснилось, что замыкание в радиорубке намеренно организовал чешский сотрудник в память о Пражской весне. Жук дал указания Родниной и Зайцеву продолжить программу. Пара откаталась без музыки под аплодисменты зала.

«Сначала была мертвая тишина, потому что никто не понял, что происходит. Мы продолжали кататься, потому что это могло быть что угодно — может, уши заложило, может, лампа какая-то лопнула. Но скрежет-то своих коньков в мертвой тишине мы услышали. А потом в этой мертвой тишине публика стала в такт хлопать в ладоши, чтобы поддержать нас», — вспоминал Зайцев.

В 1974 году пара начала тренироваться под руководством Татьяны Тарасовой. На счету фигуристов два олимпийских золота, шесть побед на чемпионатах мира и семь — на европейских первенствах. В 1980 году Роднина и Зайцев завершили карьеру.

Ирина Роднина (слева) и Александр Зайцев (справа) в день своего бракосочетания Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Почему фигурист Зайцев развелся с Родниной

Зайцев и Роднина поженились в 1975 году. Церемония бракосочетания прошла в Грибоедовском ЗАГСе. Среди приглашенных гостей были звезды фигурного катания тех лет: Елена Чайковская, Владимир Ковалев, Людмила Пахомова, Александр Горшков, Жук и другие. Масштаб свадьбы Зайцева и Родниной был настолько велик, что на торжество специально приехало американское телевидение. Перед ЗАГСом выстроилась огромная толпа, все дороги были перекрыты.

Изначально свадьбу хотели провести в ресторане гостиницы «Мир», но из-за большого количества гостей ее перенесли в здание СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) на Новом Арбате. Свадебным ведущим был председатель комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР Сергей Павлов.

В 1979 году у супругов родился сын Александр. Зайцев и Роднина не брали отпуск по уходу за ребенком и готовились к Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде.

После завершения карьеры отношения фигуристов обострились, они стали ссориться. Роднина уехала работать в США и увезла сына с собой. В 1985 году фигуристы развелись. В 2019-м в эфире программы «Сегодня вечером» Роднина и Зайцев устроили словесную перепалку, в ходе которой олимпийская чемпионка сказала: «Как я вовремя от тебя ушла!»

После развода у фигуриста появились проблемы с алкоголем.

«Это было, но Саша смог с проблемой справиться. Он — сильный человек. Каждому иногда бывает сложно», — сказала Роднина.

Сын фигуристов Александр с детства занимался спортом и в течение нескольких лет играл в хоккей. Находясь в США, он скучал по бабушкам и дедушкам, оставшимся на родине, и решил получить высшее образование в РФ. Вернувшись в столицу, молодой человек поступил в Московский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова и стал художником-керамистом.

Зайцев-младший женился на Елене Мотовиловой, которая была падчерицей его отца. В 2008 году у них родилась дочь Соня. В 2020-м Александр написал подписчикам в соцсетях, что женился во второй раз.

Ирина Роднина и Александр Зайцев с сыном Сашей Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Что известно о других женах фигуриста Зайцева

Через несколько лет после развода с Родниной Зайцев женился на фигуристке Галине Карелиной. В юности она мечтала кататься в паре со спортсменом. Для Карелиной этот брак стал вторым. Ранее она была замужем за хоккеистом Анатолием Мотовиловым и родила от него дочь Елену. Общих детей у Зайцева и Карелиной нет. Они развелись после 20 лет брака.

Третьей избранницей олимпийского чемпиона стала женщина, далекая от публичности. Ее зовут Раиса. Зайцев держит личную жизнь в секрете.

Чем занимается фигурист Зайцев после окончания карьеры

По окончании спортивной карьеры Зайцев работал некоторое время в Спорткомитете, затем перешел на должность тренера в московском «Динамо». Специалист работал со спортсменами разных возрастов.

После развода с Родниной он уехал за границу. В течение многих лет Зайцев тренировал фигуристов в США, Австралии, Италии, Англии и Турции. Впоследствии он вернулся в Россию и работал вместе с Натальей Павловой в Училище олимпийского резерва № 4 им. А. Я. Гомельского. Сейчас тренер является консультантом учреждения.

В 2023 году золотая олимпийская медаль Зайцева, полученная на Играх 1980-го, была продана за $93,748 на американском аукционе RR Auction. Имя покупателя держится организаторами в секрете.

«У меня медалей не было, даже медали Инсбрука нет. Мы с Родниной жили вместе, у нас была семья. И после развода все медали остались у ее родителей, где-то там хранились. Так что понятия не имею, кто продал эти медали, я к этому отношения точно не имею», — сказал Зайцев.

В феврале олимпийский чемпион в разговоре с NEWS.ru назвал большим горем гибель чемпионов мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгении Шишковой и Вадима Наумова в авиакатастрофе в США.

«Они давно работали в Америке, я с ними пересекался на соревнованиях. Это очень большое горе, потому что ребята очень хорошие и были хорошими спортсменами. Они тренировались у Людмилы Великовой в Санкт-Петербурге, а потом работали в США. Очень жаль», — заявил Зайцев.

Сейчас Зайцев живет в России. В 2025 году вышел фильм «Роднина». Роль Зайцева исполнил актер Иван Колесников.

Читайте также:

«Рука Бога», матч позора, удар Зидана: самые громкие скандалы в истории ЧМ

Конец эпохи Роналду и Месси: для кого ЧМ-2026 станет последним в карьере

Чемпионат мира по футболу — 2026: команды, фавориты, прогнозы, где смотреть