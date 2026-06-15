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15 июня 2026 в 22:39

В США рухнул стратегический бомбардировщик

Американский бомбардировщик B-52 разбился после взлета с авиабазы «Эдвардс»

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress разбился вскоре после взлета с авиабазы «Эдвардс» в Калифорнии, сообщило в социальной сети руководство армейского объекта. Авария произошла в пустыне Мохаве, примерно в 100 милях к северу от Лос-Анджелеса.

По информации военных, самолет потерпел крушение в 11:20 по местному времени, после чего на место происшествия немедленно прибыли экстренные службы. На данный момент о пострадавших ничего не известно, а причины инцидента не уточняются.

Ранее сообщалось, что бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Самолет разбился в районе города Свирска. Предварительно, члены экипажа успели катапультироваться. Очевидцы сообщили о спускавшихся на парашютах членах экипажа.

До этого американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов в районе Рекрейо-дос-Бандейрантес на юго-западе Рио-де-Жанейро. Трагедия унесла жизни шести человек. Три находился в Бразилии с гастрольным туром: несколько дней назад он выступил в Сан‑Паулу, а в июле планировал продолжить гастроли в Европе.

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